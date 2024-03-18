Запеканка из макарон с помидорами и курицей: так легко пасту вы ещё не готовили!

Запеканка из макарон с курицей и помидорами — это простое и доступное блюдо, которое понравится всей семье. Для приготовления этого горячего блюда от RussianFood.com необходимо использовать духовку, что позволяет сэкономить время и силы. Просто подготовьте продукты, нарежьте их и поместите в форму для запекания. Обед будет готовиться самостоятельно, а вам останется только подать его к столу!
Фото: commons.wikimedia.org by Martin is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Lля этой рецепта вам потребуются следующие ингредиенты (на 6 порций):
— 250 г сухих макарон;
— 300 г куриного филе;
— 150 г помидоров;
— 100 г твёрдого сыра;
— 150 г сметаны 20%;
— 250 мл воды;
— 1 столовая ложка приправы для курицы;
— соль по вкусу;
— свежая зелень для украшения;
— 2 ст. л. растительного масла для смазывания формы.
Приготовление:
Нарежьте куриное филе небольшими кусочками, посолите и посыпьте приправой для курицы. Хорошо перемешайте.
Смажьте форму для запекания растительным маслом и выложите в нее сухие макароны.
Положите на макароны нарезанное куриное филе.
Нарежьте помидоры кубиками и распределите их по всей поверхности куриного филе.
Разведите сметану водой, добавьте немного соли и хорошо перемешайте.
Тёртым сыром посыпьте верхушку запеканки.
Покройте форму фольгой и поместите в разогретую духовку. Запекайте при температуре 180 градусов примерно 30-35 минут.
После этого снимите фольгу и верните запеканку в духовку еще на 15 минут, чтобы сыр приобрел золотистый цвет.
Подавайте готовую запеканку на стол, посыпав свежей зеленью для красоты.
Приятного аппетита! Вам останется только наслаждаться вкусным обедом вместе с вашей семьей!
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