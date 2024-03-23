Важно весной: 5 суперфудов для иммунитета избавят от простудных заболеваний

Пять суперпродуктов укрепят иммунитет

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Человек часто может заболевать различными простудными заболеваниями из-за своего образа жизни. Вероятно, частые контакты с большим числом людей способствуют инфекциям больше, чем изоляция от общества.

Фото: openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Правильный распорядок дня, сбалансированное питание и регулярные физические упражнения, несомненно, улучшат здоровье, в то время как употребление вредной пищи, сидячий образ жизни и вредные привычки могут ослабить иммунитет.

Правильное питание играет ключевую роль в поддержании иммунитета. Среди продуктов, способствующих укреплению защитных функций организма, особенно важны...

Цитрусовые фрукты — источник витамина C, необходимого для борьбы с инфекциями. Чеснок и лук обладают антибактериальными свойствами. Имбирь помогает справиться с простудой и воспалениями. Орехи и семена богаты антиоксидантами. Зелёный чай повышает иммунитет благодаря полифенолам.

Имейте в виду, что разнообразное и сбалансированное питание — основа крепкого здоровья. Помните о важности употребления этих продуктов для поддержания иммунитета.