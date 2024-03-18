Индейка на сковороде с помидорами, перцем и морковью: можно готовить с любыми овощами

Индейка, тушёная с овощами на сковороде — лёгкое, но при этом сытное блюдо. Это диетическое мясо можно готовить не только с морковью, перцем и помидорами, как в этом рецепте от "Гастроном.ру", но также с любыми другими — картофелем, фасолью, зелёным горошком, кукурузой, капустой.
Ингредиенты на 4 порции:
— Филе бедра индейки — 800 г,
— Большой спелый помидор — 1 шт.,
— Морковь средняя — 1 шт.,
— Красный сладкий перец — 1 шт.,
— Луковица средняя — 1 шт.,
— Растительное масло — 30 мл,
— Паприка молотая — 10 г,
— Молотый острый красный перец — 5 г,
— Соль — 7 г,
— Чёрный молотый перец — 5 г,
— Чеснок — 2-3 зубчика,
— Кинза — 0,5 пучка.
Приготовление:
Подсказка: Если нет свежих овощей, можно использовать замороженные; замените помидор томатным соусом или пастой, если нужно. Приятного аппетита!
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