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Индейка на сковороде с помидорами, перцем и морковью: можно готовить с любыми овощами

Индейка с овощами на сковороде: лёгкий, и при этом сытный ужин для близких

1:29
Еда

Индейка, тушёная с овощами на сковороде — лёгкое, но при этом сытное блюдо. Это диетическое мясо можно готовить не только с морковью, перцем и помидорами, как в этом рецепте от "Гастроном.ру", но также с любыми другими — картофелем, фасолью, зелёным горошком, кукурузой, капустой.

Индейка с овощами на сковороде: лёгкий, и при этом сытный ужин для близких
Фото: flickr.com by rosarito_82 is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты на 4 порции:

— Филе бедра индейки — 800 г,

— Большой спелый помидор — 1 шт.,

— Морковь средняя — 1 шт.,

— Красный сладкий перец — 1 шт.,

— Луковица средняя — 1 шт.,

— Растительное масло — 30 мл,

— Паприка молотая — 10 г,

— Молотый острый красный перец — 5 г,

— Соль — 7 г,

— Чёрный молотый перец — 5 г,

— Чеснок — 2-3 зубчика,

— Кинза — 0,5 пучка.

Приготовление:

  1. Подготовьте ингредиенты. Нарежьте индейку кусочками средней величины, приправьте специями.
  2. Нарежьте лук, морковь и перец соломкой.
  3. Обжарьте индейку на сковороде до золотистого цвета, затем добавьте лук, морковь, перец и тушите под крышкой минут 10-15.
  4. Добавьте нарезанные ломтиками помидоры, посолите, продолжайте тушить ещё 5 минут.
  5. Добавьте чеснок и кинзу, перемешайте и подавайте.

Подсказка: Если нет свежих овощей, можно использовать замороженные; замените помидор томатным соусом или пастой, если нужно. Приятного аппетита!

Индейка с овощами на сковороде
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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