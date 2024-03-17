Томатный суп с мидиями: ароматный и густой, хотя и готовится без мяса

Хотите научиться приготовить томатный суп с мидиями? Тогда воспользуйтесь нашим подробным рецептом! Процесс приготовления не сложный, а результат точно вас не разочарует, особенно если вы любите морепродукты.
Фото: commons.wikimedia.org by Jungyeon is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Этот суп от сайта "Гастроном.ру" получается очень сытным, несмотря на то, что основой для него является вода, а не бульон. Этот эффект достигается благодаря добавлению риса, который придает блюду густую текстуру. А чеснок и базилик, добавленные в конце приготовления, придают супу свежий и пикантный аромат.
Вам понадобятся следующие ингредиенты на 4 порции:
- 100 г рис,
- 200 г мидий,
- 4 крупных помидора,
- 1 лук,
- 1 морковь,
- 2 зубчика чеснока (измельчённых),
- 1 пучок базилика (листья, оторванные от веток),
- 100 мл белого сухого вина,
- 4 столовые ложки растительного масла,
- 0,5 чайной ложки сахара,
- соль по вкусу.
Теперь перейдем к приготовлению:
Подготовьте ингредиенты для супа: очистите и мелко нарежьте лук и морковь. Обжарьте их на 2 столовых ложках масла в течение 7 минут.
Ошпарьте помидоры кипятком, затем окуните в ледяную воду и снимите с них кожицу. Нарежьте два помидора и половину листьев базилика мелкими кубиками. Добавьте их к луку и моркови. Жарьте, помешивая время от времени, в течение 6 минут. Снимите с огня и измельчите смесь в блендере до состояния пюре.
Перелейте томатное пюре в кастрюлю. Залейте 500 мл питьевой воды, доведите до кипения, затем уменьшите огонь, накройте крышкой и готовьте на минимальном огне в течение 10 минут.
Разогрейте оставшееся масло в сковороде и обжарьте на нем рис в течение 3 минут. Добавьте вино и сахар, продолжайте тушить без крышки еще 5 минут. Затем добавьте рис в кастрюлю с томатным супом и варите в течение 10 минут.
Удалите семена из оставшихся помидоров и нарежьте их тонкой соломкой. Очистите и измельчите чеснок. Нарежьте оставшиеся листья базилика тонкими полосками.
Положите в суп мидии, нарезанные помидоры, чеснок и базилик. Доведите до кипения на среднем огне и варите еще 10 минут.
Разлейте по порционным тарелкам и подавайте. Помните, что для приготовления супа можно использовать и замороженные мидии, и консервированные. Если вы используете консервированные мидии, предварительно откиньте их на сито, чтобы стек маринад. Желаем вам приятного аппетита!
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Томатный суп с мидиями: просто, быстро и невероятно вкусно!
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