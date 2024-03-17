Узнайте, как приготовить лучший немецкий картофельный салат с беконом и луком: мужчинам особенно понравится

Этот горячий немецкий картофельный салат с беконом и луком — вкусная вариация традиционного картофельного салата.
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Ингредиенты
9 картофелин, очищенных
6 ломтиков бекона
3/4 стакана нарезанного лука
2 столовые ложки муки
2 столовые ложки белого сахара
2 чайные ложки соли
1/2 чайной ложки семян сельдерея
1/8 чайной ложки молотого чёрного перца
3/4 стакана воды
1/3 стакана уксуса
Приготовление
Положите картофель в большую кастрюлю и залейте подсоленной водой, довести до кипения. Уменьшите огонь до средне-слабого и варите до готовности, около 20 минут. Слейте воду, остудите и нарежьте тонкими ломтиками.
Поджарьте бекон в большой глубокой сковороде, пока он не станет коричневого цвета. Тонко порежьте.
Обжарьте лук в жире от бекона на среднем огне, пока он не станет золотисто-коричневым.
Взбейте в небольшой миске муку, сахар, соль, семена сельдерея и перец, перемешайте с луком и готовьте, пока соус не начнет пузыриться, затем снимите с огня.
Добавьте воду и уксус, доведите до кипения на среднем огне, постоянно помешивая, и варите одну минуту. Аккуратно перемешайте бекон и нарезанный картофель с луковой смесью, пока картофель не прогреется.
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