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Салат из огурцов с луком и сливочным соусом: соблазнительный хрустящий гарнир с ароматной и нежной заправкой

Сливочно-огуречный салат: невероятно вкусное блюдо

Еда

Хрустящий и сливочный салат из огурцов станет идеальным летним блюдом. В этом рецепте соединены очень простые ингредиенты — тонко нарезанный сладкий лук, огурцы, укроп, чеснок и майонез.

Сливочно-огуречный салат: невероятно вкусное блюдо
Фото: flickr.com by Sonia Goyal is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 2 больших огурца, очищенных и тонко нарезанных
  • 1 сладкая луковица, тонко нарезанная
  • 1 столовая ложка морской соли

Для соуса

  • 1,5 стакана майонеза
  • 2 столовые ложки уксуса
  • 1 столовая ложка белого сахара
  • 1 чайная ложка сушёного укропа
  • 1 чайная ложка чесночного порошка
  • 1 чайная ложка молотого чёрного перца

Приготовление

  1. Смешайте в миске огурцы, лук и соль. Накройте полиэтиленовой плёнкой и оставьте на 15-30 минут.
  2. Переложите огуречную смесь в дуршлаг, установленный над миской или раковиной. Дайте стечь, время от времени помешивая, пока не стечёт большая часть жидкости и соли, 15-30 минут. Переложите огуречную смесь в большую миску.
  3. Взбейте в миске до однородной массы майонез, уксус, сахар, укроп, чесночный порошок и перец для заправки. Накройте салат полиэтиленовой пленкой и поставьте в холодильник на 1-2 часа перед подачей.
Быстрый и Вкусный Салат из Огурцов!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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