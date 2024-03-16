Салат из огурцов с луком и сливочным соусом: соблазнительный хрустящий гарнир с ароматной и нежной заправкой

Хрустящий и сливочный салат из огурцов станет идеальным летним блюдом. В этом рецепте соединены очень простые ингредиенты — тонко нарезанный сладкий лук, огурцы, укроп, чеснок и майонез.
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Ингредиенты
2 больших огурца, очищенных и тонко нарезанных
1 сладкая луковица, тонко нарезанная
1 столовая ложка морской соли
Для соуса
1,5 стакана майонеза
2 столовые ложки уксуса
1 столовая ложка белого сахара
1 чайная ложка сушёного укропа
1 чайная ложка чесночного порошка
1 чайная ложка молотого чёрного перца
Приготовление
Смешайте в миске огурцы, лук и соль. Накройте полиэтиленовой плёнкой и оставьте на 15-30 минут.
Переложите огуречную смесь в дуршлаг, установленный над миской или раковиной. Дайте стечь, время от времени помешивая, пока не стечёт большая часть жидкости и соли, 15-30 минут. Переложите огуречную смесь в большую миску.
Взбейте в миске до однородной массы майонез, уксус, сахар, укроп, чесночный порошок и перец для заправки. Накройте салат полиэтиленовой пленкой и поставьте в холодильник на 1-2 часа перед подачей.
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