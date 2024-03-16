Вкусный яичный салат: идеальная начинка для бутербродов. Делается на скорую руку, а вкус — пальчики оближешь!

Яичный салат для сэндвичей: просто и вкусно

0:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте вкусные бутерброды с яичным салатом — в помощь вам этот рецепт, к которому бы будете возвращаться снова и снова. Ведь делается этот салат очень быстро, а вкус — пальчики оближешь!

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Ингредиенты

8 яиц

1/2 стакана майонеза

1/4 стакана нарезанного зелёного лука

1 чайная ложка жёлтой горчицы

1/4 чайной ложки паприки

Соль и перец для вкуса

Приготовление

Положите яйца в кастрюлю и залейте холодной водой. Доведите воду до кипения и сразу снимите с огня. Накройте крышкой и дайте яйцам постоять в горячей воде 10-12 минут. Вынуть из горячей воды, остудить, очистить и нарезать. Поместите в миску нарезанные яйца, добавьте майонез, зелёный лук и горчицу. Приправьте паприкой, солью и перцем. Перемешайте и подавайте с любимым хлебом или крекерами.