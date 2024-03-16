Салат из свёклы с булгуром, йогуртом и зеленью: секретный ингредиент в этом блюде предупреждает развитие деменции

В России булгур не очень популярная крупа, зато на Востоке её чуть ли не боготворят, готовя из неё разнообразные блюда. И неспроста.
Фото: eatingwell.com
Булгур, который, по сути, является термически обработанной измельчённой пшеницей, очень полезен. Крупа нормализует обмен веществ, уменьшает уровень плохого холестерина, предупреждает развитие деменции и даже замедляет процессы старения.
Если вы не знаете, с чем его приготовить, то предлагаем вам этот рецепт.
Ингредиенты
3/4 чашки греческого йогурта из цельного молока
1/2 стакана булгура
3/4 чайной ложки соли
700 г свёклы небольшого или среднего размера, очищенной и нарезанной дольками
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