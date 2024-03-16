Салат из свёклы с булгуром, йогуртом и зеленью: секретный ингредиент в этом блюде предупреждает развитие деменции

Свекольный салат с йогуртом, булгуром и зеленью: пошаговый рецепт

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

В России булгур не очень популярная крупа, зато на Востоке её чуть ли не боготворят, готовя из неё разнообразные блюда. И неспроста.

Фото: eatingwell.com

Булгур, который, по сути, является термически обработанной измельчённой пшеницей, очень полезен. Крупа нормализует обмен веществ, уменьшает уровень плохого холестерина, предупреждает развитие деменции и даже замедляет процессы старения.

Если вы не знаете, с чем его приготовить, то предлагаем вам этот рецепт.

Ингредиенты

3/4 чашки греческого йогурта из цельного молока

1/2 стакана булгура

3/4 чайной ложки соли

700 г свёклы небольшого или среднего размера, очищенной и нарезанной дольками

5 столовых ложек оливкового масла

1/4 стакана уксуса

1 столовая ложка мелко нарезанного лука-шалота

1 зубчик чеснока, измельчённый

1/4 чайной ложки молотого перца

Свежая кинза

Свежая петрушка

Упаковка рукколы

1/2 стакана измельчённых грецких орехов, поджаренных

Приготовление

Смешайте йогурт, булгур с солью в средней миске. Накройте полиэтиленовой плёнкой и дайте постоять при комнатной температуре от 1 до 24 часов. Разогрейте духовку до 204 градусов. Перемешайте свёклу с 1 столовой ложкой масла и выложите на противень с бортиками. Запекайте, перевернув один раз, около 30 минут. Взбейте в большой миске уксус, лук-шалот, чеснок, перец и оставшуюся соль. Постепенно добавьте оставшиеся 4 столовые ложки масла. Добавьте кинзу и петрушку. Добавьте рукколу, грецкие орехи, свёклу и смесь булгура и перемешайте.