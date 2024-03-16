Обжаренный шпинат с йогуртовым соусом и чатни из кориандра: этот фантастический гарнир готовится за 3 минуты

Обжаренный шпинат с чатни из кориандра: с ароматом индийской кухни

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Традиционную индийскую кухню невозможно представить без ароматных приправ и экзотических соусов. Они придают одному и тому же блюду свой особый колорит. Может даже показаться, что они совершенно разные, а весь секрет в правильно подобранной приправе. В этом рецепте таким секретным топпингом станет чатни из кориандра.

Фото: eatingwell.com by JACOB FOX

Ингредиенты

1/4 стакана йогурта из цельного молока без добавок

1 чайная ложка лимонного сока

2 столовые ложки оливкового масла

Полкило шпината

1/2 чайной ложки молотого кориандра

1/2 чайной ложки молотого тмина

1/4 чашки чатни с кориандром

1/4 стакана мелко нарезанного красного лука

Кинза для украшения

Приготовление

Смешайте йогурт и лимонный сок в небольшой миске. Нагрейте масло в большой сковороде. Добавляйте шпинат порциями и готовьте, помешивая, 2-4 минуты. Снимите с огня и добавьте кориандр и тмин. Подавайте шпинат с йогуртовым соусом, чатни и луком. По желанию украсьте кинзой.