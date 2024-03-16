Обжаренный шпинат с йогуртовым соусом и чатни из кориандра: этот фантастический гарнир готовится за 3 минуты

Традиционную индийскую кухню невозможно представить без ароматных приправ и экзотических соусов. Они придают одному и тому же блюду свой особый колорит. Может даже показаться, что они совершенно разные, а весь секрет в правильно подобранной приправе. В этом рецепте таким секретным топпингом станет чатни из кориандра.
Фото: eatingwell.com by JACOB FOX
Ингредиенты
1/4 стакана йогурта из цельного молока без добавок
1 чайная ложка лимонного сока
2 столовые ложки оливкового масла
Полкило шпината
1/2 чайной ложки молотого кориандра
1/2 чайной ложки молотого тмина
1/4 чашки чатни с кориандром
1/4 стакана мелко нарезанного красного лука
Кинза для украшения
Приготовление
Смешайте йогурт и лимонный сок в небольшой миске.
Нагрейте масло в большой сковороде. Добавляйте шпинат порциями и готовьте, помешивая, 2-4 минуты. Снимите с огня и добавьте кориандр и тмин.
Подавайте шпинат с йогуртовым соусом, чатни и луком. По желанию украсьте кинзой.
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