Делаем своими руками овсяное молоко с добавлением фиников и ванили: оно получится густое, кремовое и сладкое

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Как приготовить домашнее овсяное молоко

0:55
Еда

Овсяное молоко — очень полезный напиток. Ведь именно в оболочке овса содержится основное количество витаминов и микроэлементов.

Как приготовить домашнее овсяное молоко
Фото: Own work by Vuo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Такое молоко медленнее окисляется и дольше остаётся свежим. Сочетание фиников и ванили придаёт домашнему овсяному молоку сладость.

Ингредиенты

  • 3,5 стакана холодной воды
  • 1/2 стакана овсяных хлопьев
  • 1 большой финик меджул без косточек
  • 3/4 чайной ложки ванильного экстракта
  • 1/4 чайной ложки молотой корицы (по желанию)
  • 1/8 чайной ложки соли

Приготовление

  1. Поместите в блендер овёс, финики, ваниль, корицу (если используете) и соль, влейте воду, взбивайте до получения однородной массы, около 1 минуты.
  2. Вылейте смесь через мелкоячеистое сито в большую миску, дайте постоять, пока не стечёт жидкость.
Овсяное молоко. Рецепт для здоровья
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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