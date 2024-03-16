Делаем своими руками овсяное молоко с добавлением фиников и ванили: оно получится густое, кремовое и сладкое

Как приготовить домашнее овсяное молоко

0:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Овсяное молоко — очень полезный напиток. Ведь именно в оболочке овса содержится основное количество витаминов и микроэлементов.

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Такое молоко медленнее окисляется и дольше остаётся свежим. Сочетание фиников и ванили придаёт домашнему овсяному молоку сладость.

Ингредиенты

3,5 стакана холодной воды

1/2 стакана овсяных хлопьев

1 большой финик меджул без косточек

3/4 чайной ложки ванильного экстракта

1/4 чайной ложки молотой корицы (по желанию)

1/8 чайной ложки соли

Приготовление

Поместите в блендер овёс, финики, ваниль, корицу (если используете) и соль, влейте воду, взбивайте до получения однородной массы, около 1 минуты. Вылейте смесь через мелкоячеистое сито в большую миску, дайте постоять, пока не стечёт жидкость.