Терпкий с кислинкой салат из цитрусовых с зёрнами граната и веточками свежей мяты: порадуйте себя фруктовым букетом

Салат из цитрусовых и граната: лёгкий, освежающий и очень полезный

0:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы любите цитрусовые и терпкий гранат, то этот салат для вас. Сладкие апельсины, мандарины, рубиновый грейпфрут и зёрна граната — прекрасное сочетание для любого времени дня и любого случая.

Фото: "Pomegranate" by Anton Photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ингредиенты

2 розовых или рубиново-красных грейпфрута

2 апельсина

4 мандарина

1/2 стакана зёрен граната

1/2 стакана сметаны

1/4 стакана замороженного концентрата лимонада, неразбавленного

Веточки свежей мяты для украшения (по желанию)

Приготовление

Очистите грейпфруты, апельсины и мандарины. Разрежьте все цитрусовые поперёк и удалите семена. Равномерно распределите ломтики по салатным тарелкам. Посыпьте зёрнами граната. Смешайте сметану и неразбавленный концентрат в небольшой миске до получения однородной массы. Полейте заправкой салат. Украсьте веточками мяты.