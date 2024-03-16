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Вкусные маффины с черникой: станут вашим излюбленным десертом

Маффины с черникой: покорят сердца ваших близких

1:37
Еда

Предлагаем вам рецепт вкусных маффинов с черникой, от которых все ваши близкие будут в восторге!

Маффины с черникой: покорят сердца ваших близких
Фото: commons.wikimedia.org by Veganbaking.net is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Для приготовления маффинов с черникой от сайта "Едим Дома" вам понадобятся следующие ингредиенты:

"Жидкая часть":

— 2 яйца,

— 150 г сахара,

— 6 столовых ложек растительного масла,

— 3 столовых ложки сметаны,

— 100 мл молока,

— щепотка ванилина.

"Сухая часть":

— 250 г муки,

— 1 чайная ложка разрыхлителя,

— половина чайной ложки соли,

— 300 г черники.

Штрейзельная крошка:

— 25 г холодного сливочного масла,

— 2 столовые ложки муки,

— 2 столовые ложки сахара.

Процесс приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов и смажьте формы для маффинов маслом.
  2. В блендере смешайте жидкую часть ингредиентов: яйца, сахар, растительное масло, сметану, молоко и ванилин. Добавьте сухую часть: муку, разрыхлитель и соль. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
  3. Добавьте в тесто чернику и аккуратно перемешайте ложкой.
  4. Чтобы приготовить штрейзельную крошку, перетрите холодное сливочное масло с мукой и сахаром до получения крошечных комочков.
  5. Наполните формы тестом для маффинов, посыпьте каждый маффин штрейзельной крошкой.
  6. Выпекайте маффины в разогретой духовке в течение 25-30 минут, пока они не станут золотистыми.

Приятного аппетита! Вы можете насладиться этими ароматными и сочными маффинами с черникой. Их вкус только улучшится на следующий день!

Маффины с черникой ( вкусная выпечка с ягодами )
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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