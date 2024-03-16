Запеканка из картофеля с сыром и овощами: сытно, легко и подойдёт детям любого возраста

Представляем вам рецепт вкусной и сытной картофельной запеканки с сыром и овощами, которым можно быстро и без хлопот накормить всю семью.
Фото: flickr.com by Vegan Feast Catering is licensed under CC BY 2.0.
Для приготовления этого блюда от сайта chefmarket.ru вам понадобятся следующие ингредиенты:
1 кг картофелины,
3 яйца,
100 гр твёрдого сыра,
200 гр замороженной смеси овощей (можно использовать любые овощи по вашему выбору),
100 гр молока,
соль по вкусу,
немного подсолнечного масла.
Перейдём к приготовлению:
Тщательно помойте и очистите картофель. Нарежьте его кубиками и положите в кастрюлю. Залейте картофель водой и доведите до кипения. Варите, пока картофель не станет мягким.
В то время как картофель варится, натрите твердый сыр на терке. В отдельной миске взбейте яйца, добавьте натёртый сыр и соль. Постепенно влейте молоко и тщательно перемешайте, пока не получится однородная смесь.
Картофельное пюре измельчите с помощью блендера до состояния гладкой массы. Добавьте в него яично-сырную смесь и тщательно все перемешайте.
Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте немного подсолнечного масла. Обжарьте замороженные овощи до полной готовности. Затем добавьте обжаренные овощи в картофельное пюре и хорошо перемешайте все ингредиенты.
Застелите противень пергаментной бумагой и смажьте её подсолнечным маслом. Равномерно распределите картофельную смесь по противню.
Поставьте противень в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте запеканку в течение 25 минут, пока верх не станет золотистым.
Готовая картофельная запеканка с сыром и овощами идеально подходит для семейного обеда или ужина. Вы можете подать её самостоятельно или в сочетании с салатом или свежими овощами. Наслаждайтесь этим вкусным и сытным блюдом со своими близкими и гостями!
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