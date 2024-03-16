Запеканка из картофеля с сыром и овощами: сытно, легко и подойдёт детям любого возраста

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Картофельная запеканка с овощами и сыром: сытный ужин без мяса для всей семьи

1:59
Еда

Представляем вам рецепт вкусной и сытной картофельной запеканки с сыром и овощами, которым можно быстро и без хлопот накормить всю семью.

Картофельная запеканка с овощами и сыром: сытный ужин без мяса для всей семьи
Фото: flickr.com by Vegan Feast Catering is licensed under CC BY 2.0.

Для приготовления этого блюда от сайта chefmarket.ru вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 1 кг картофелины,
  • 3 яйца,
  • 100 гр твёрдого сыра,
  • 200 гр замороженной смеси овощей (можно использовать любые овощи по вашему выбору),
  • 100 гр молока,
  • соль по вкусу,
  • немного подсолнечного масла.

Перейдём к приготовлению:

  1. Тщательно помойте и очистите картофель. Нарежьте его кубиками и положите в кастрюлю. Залейте картофель водой и доведите до кипения. Варите, пока картофель не станет мягким.
  2. В то время как картофель варится, натрите твердый сыр на терке. В отдельной миске взбейте яйца, добавьте натёртый сыр и соль. Постепенно влейте молоко и тщательно перемешайте, пока не получится однородная смесь.
  3. Картофельное пюре измельчите с помощью блендера до состояния гладкой массы. Добавьте в него яично-сырную смесь и тщательно все перемешайте.
  4. Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте немного подсолнечного масла. Обжарьте замороженные овощи до полной готовности. Затем добавьте обжаренные овощи в картофельное пюре и хорошо перемешайте все ингредиенты.
  5. Застелите противень пергаментной бумагой и смажьте её подсолнечным маслом. Равномерно распределите картофельную смесь по противню.
  6. Поставьте противень в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте запеканку в течение 25 минут, пока верх не станет золотистым.

Готовая картофельная запеканка с сыром и овощами идеально подходит для семейного обеда или ужина. Вы можете подать её самостоятельно или в сочетании с салатом или свежими овощами. Наслаждайтесь этим вкусным и сытным блюдом со своими близкими и гостями!

Картофельная запеканка. С овощами и сыром
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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