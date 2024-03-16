Диетолог рассказала, употребление каких продуктов перед сном может стать причиной бессонницы

Диетолог Михалева: бессонницу могут вызвать не только чай и кофе, но также жирные и белковые блюда

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Основная причина бессонницы часто связывается с употреблением определённых продуктов, особенно тех, которые содержат стимуляторы, такие как кофеин. Врач-эндокринолог и диетолог Оксана Михалева рассказала о некоторых продуктах, которые могут отрицательно влиять на качество сна.

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Среди таких продуктов находятся кофе, крепкий чай и шоколад, которые содержат кофеин. Это вещество стимулирует рецепторы аденозина в мозгу, что вызывает чувство бодрствования и может затруднить засыпание, пишет Газета.Ru.

Кроме того, жирные продукты и тяжёлые блюда, такие как жирное мясо, фастфуд или блюда с жирными соусами, могут нагрузить желудочно-кишечный тракт и вызвать дискомфорт в животе, что негативно сказывается на качестве сна, подчеркнула врач.

Большое количество белковой пищи перед сном также может вызвать тяжесть в желудке и нарушить сон, заметила эндокринолог.

"Рекомендуемое время последнего приема пищи — не позднее чем за 2-3 часа до сна. Более поздний может затруднить засыпание за счет активности пищеварения и выработки гормонов, которые необходимы для регуляции желудочно-кишечного тракта и усвоения питательных веществ (инсулин, глюкагоноподобный пептид)", — объяснила Михалева.

Кроме того, острые и пряные продукты могут вызвать дискомфорт в желудке и рефлюкс кислоты, что может негативно сказаться на качестве сна. Рекомендуется избегать их потребления перед сном.

В целом, чтобы обеспечить хороший сон, рекомендуется избегать употребления кофеина, жирной и тяжёлой пищи, большого количества белка или острых продуктов перед сном. Вместо этого можно предпочесть лёгкие и легко усваиваемые продукты, такие как фрукты, овощи или молочные продукты, которые способствуют расслаблению и хорошему сну.