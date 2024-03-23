Проверьте вашу воду для питья по 3 критериям, установленным ВОЗ

ВОЗ определил три критерия качества воды

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Не всякая питьевая вода может оказать благотворное влияние на здоровье и самочувствие человека. Только сбалансированное количество макро- и микроэлементов в воде может принести пользу организму человека. Это обеспечит водно-солевой и кислотно-щелочной баланс.

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По данным ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), вода, которую можно пить, должна соответствовать более чем ста баллам.

Давайте проанализируем ключевые из них. При оценке жидкости на пригодность для питья и удовлетворение физиологических потребностей человека используются следующие критерии.

Вкус воды

Химические элементы, содержащиеся в воде, определяют её запах и вкус. На запах могут влиять вещества, которые использовались при очистке воды, и элементы, которые изначально содержались в ней.

Структура воды

В воде, используемой для питья, необходимо исключить наличие вредных примесей:

нитратов,

хлора,

тяжёлых металлов,

токсинов,

нитритов.

Присутствие в ней живых организмов (бактерий, грибков, вирусов) также недопустимо.

Чистота воды

Очистка воды хлором или другие обеззараживающие средства также дают эффект очистки, а вот бутилированная или водопроводная вода часто не содержит достаточного количества макро- и микроэлементов.