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Проверьте вашу воду для питья по 3 критериям, установленным ВОЗ

ВОЗ определил три критерия качества воды

1:19
Еда

Не всякая питьевая вода может оказать благотворное влияние на здоровье и самочувствие человека. Только сбалансированное количество макро- и микроэлементов в воде может принести пользу организму человека. Это обеспечит водно-солевой и кислотно-щелочной баланс.

ВОЗ определил три критерия качества воды
Фото: wikimedia.org by Joctoc is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По данным ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), вода, которую можно пить, должна соответствовать более чем ста баллам.

Давайте проанализируем ключевые из них. При оценке жидкости на пригодность для питья и удовлетворение физиологических потребностей человека используются следующие критерии.

Вкус воды

Химические элементы, содержащиеся в воде, определяют её запах и вкус. На запах могут влиять вещества, которые использовались при очистке воды, и элементы, которые изначально содержались в ней.

Структура воды

В воде, используемой для питья, необходимо исключить наличие вредных примесей:

  • нитратов,
  • хлора,
  • тяжёлых металлов,
  • токсинов,
  • нитритов.

Присутствие в ней живых организмов (бактерий, грибков, вирусов) также недопустимо.

Чистота воды

Очистка воды хлором или другие обеззараживающие средства также дают эффект очистки, а вот бутилированная или водопроводная вода часто не содержит достаточного количества макро- и микроэлементов.

Какую воду нужно пить? / Сколько воды должен пить человек в сутки?
Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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