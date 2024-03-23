Проверьте вашу воду для питья по 3 критериям, установленным ВОЗ

Не всякая питьевая вода может оказать благотворное влияние на здоровье и самочувствие человека. Только сбалансированное количество макро- и микроэлементов в воде может принести пользу организму человека. Это обеспечит водно-солевой и кислотно-щелочной баланс.
По данным ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), вода, которую можно пить, должна соответствовать более чем ста баллам.
Давайте проанализируем ключевые из них. При оценке жидкости на пригодность для питья и удовлетворение физиологических потребностей человека используются следующие критерии.
Химические элементы, содержащиеся в воде, определяют её запах и вкус. На запах могут влиять вещества, которые использовались при очистке воды, и элементы, которые изначально содержались в ней.
В воде, используемой для питья, необходимо исключить наличие вредных примесей:
Присутствие в ней живых организмов (бактерий, грибков, вирусов) также недопустимо.
Очистка воды хлором или другие обеззараживающие средства также дают эффект очистки, а вот бутилированная или водопроводная вода часто не содержит достаточного количества макро- и микроэлементов.
При правильном размещении толстянки в доме она принесёт достаток.