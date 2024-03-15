Мясо, овощи, макароны, грибы, фасоль: не все знают, в какой момент лучше солить еду, чтобы её не испортить. Важные советы

Соль смягчает ингредиенты, улучшает вкус, сокращает или увеличивает время приготовления еды. Однако чтобы получить от соли максимальную пользу, нужно знать, когда добавлять её в блюда. В начале варки или в конце?
До сих пор нет чётких рекомендаций, как солить фасоль. Считается, что добавление соли в самом начале замедляет время приготовления, в результате чего фасоль готовится дольше и может оказаться жёсткой. Безошибочный вариант — добавлять соль после того, как фасоль приготовилась.
Добавляйте соль в начале варки, прямо в кастрюлю с закипевшей водой. Макаронные изделия — это твёрдый крахмал, который активно поглощает воду при варке. Приготовив макароны в подсоленной воде, вы только улучшите их вкус.
Аналогично с макаронами. При варке риса соль добавляют в самом начале. Если же рис посолить в середине или в конце, то есть вероятность, что соль распределится неравномерно. Часть риса будет солёной, часть — пресной.
Соль выводит влагу. Если вы добавите соль к овощам, которые пассеруете, в самом начале, то они станут мягче. Лук, к примеру, будет полупрозрачным. Если вы хотите, чтобы лук стал золотистым, то добавьте соль в конце.
В грибах много влаги, если посолить их в самом начале, то вкусный сок быстро вытечет, и грибы станут сморщенными. Лучше посолить в конце.
Всегда солите мясо в начале приготовления.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.