Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянка была потрясена невоспитанностью немецких туристов в Новой Зеландии
GRL: Земля скрывает в своей коре огромные запасы воды
Явка избирателей составила после первого дня голосования 35%
Автоэксперт Попов: щетки стеклоочистителя в машине стоит заменять раз в сезон
8 секретов красивой осанки
Сорта дынь "Колхозница", "Канталупа", "Казачка 244"
Telegram угрожает безопасности Украины и может быть ограничен на территории страны
Врачи рассказали про омолаживающие продукты для женщин старше 50-ти
Фигуристка Трусова призналась, что в ресторанах всегда ест всё, что хочет
Мясо, овощи, макароны, грибы, фасоль: не все знают, в какой момент лучше солить еду, чтобы её не испортить. Важные советы

Когда лучше солить еду: в начале или в конце?

1:35
Еда

Соль смягчает ингредиенты, улучшает вкус, сокращает или увеличивает время приготовления еды. Однако чтобы получить от соли максимальную пользу, нужно знать, когда добавлять её в блюда. В начале варки или в конце?

Когда лучше солить еду: в начале или в конце?
Фото: "Salt, Four Ways [107/366]" by timsackton is licensed under CC BY-SA 2.0.

Бобы

До сих пор нет чётких рекомендаций, как солить фасоль. Считается, что добавление соли в самом начале замедляет время приготовления, в результате чего фасоль готовится дольше и может оказаться жёсткой. Безошибочный вариант — добавлять соль после того, как фасоль приготовилась.

Макаронные изделия

Добавляйте соль в начале варки, прямо в кастрюлю с закипевшей водой. Макаронные изделия — это твёрдый крахмал, который активно поглощает воду при варке. Приготовив макароны в подсоленной воде, вы только улучшите их вкус.

Рис

Аналогично с макаронами. При варке риса соль добавляют в самом начале. Если же рис посолить в середине или в конце, то есть вероятность, что соль распределится неравномерно. Часть риса будет солёной, часть — пресной.

Пассерование лука

Соль выводит влагу. Если вы добавите соль к овощам, которые пассеруете, в самом начале, то они станут мягче. Лук, к примеру, будет полупрозрачным. Если вы хотите, чтобы лук стал золотистым, то добавьте соль в конце.

Обжаривание грибов

В грибах много влаги, если посолить их в самом начале, то вкусный сок быстро вытечет, и грибы станут сморщенными. Лучше посолить в конце.

Мясо

Всегда солите мясо в начале приготовления.

Как и когда солить продукты? Солить до жарки, варки, запекания или после?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Рассада будет сильной и здоровой: обязательно полейте её этим средством через 5-10 дней после пикировки

Удобрение этим средством укрепит рассаду.

Борная кислота — универсальное средство, применяемое как удобрение для растений
Директор молокозавода Квасникова посоветовала проверять качество масла в Роспотребнадзоре
Масло жирностью ниже 82,5% — совсем не оно. Директор молокозавода раскрыла секреты производителей
Этот дивный кустарник красив круглый год: садоводы выбирают его за яркие цветы и изящные побеги
Это растение превратит ваш сад в тропический рай: привлекает своей насыщенно-зелёной листвой и крупными гроздьями ярких цветков
Первый пошёл? Болгария открывает шенгенскую визу для россиян Дмитрий Плотников Легендарная актриса Театра им. Моссовета Мария Кнушевицкая сыграла в премьере спектакля "Замужняя невеста" Анжела Якубовская Артефакты истории: "Женщины со змеями" Вячеслав Шпаковский
Рэпер T-Killah высказался о своём романе с Ольгой Бузовой
В Киеве решили, что смогут справиться со сверхэффективной тактической авиацией России американскими чудо-ракетами
Потянут только выносливые люди: эти породы кошек официально признаны самыми игривыми
Потянут только выносливые люди: эти породы кошек официально признаны самыми игривыми
Последние материалы
8 секретов красивой осанки
Сорта дынь "Колхозница", "Канталупа", "Казачка 244"
Telegram угрожает безопасности Украины и может быть ограничен на территории страны
Фигуристка Трусова призналась, что в ресторанах всегда ест всё, что хочет
Врачи рассказали про омолаживающие продукты для женщин старше 50-ти
ЧВК будут сопровождать гуманитарные грузы в секторе Газа
Фанаты игрока в Counter-Strike 2 Александра s1mple Костылева решили, что он переходит в G2 или NiP
Опытные фермеры составили топ молочных коров
Эксперт Ковалёв: мультивалютные криптокошельки представляют большую опасность
Вадик Королёв рассказал, что думает о своём герое в фильме "Фрау"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников