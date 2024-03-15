Благородная рыба в праздничном варианте: фаршируем горбушу двумя продуктами и запекаем в духовке

Запечённая горбуша, фаршированная сыром и грибами: изысканный деликатес к праздничному столу

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление запечённой горбуши с начинкой из сыра и грибов по рецепту сайта Kedem. ru, конечно, потребует времени, но результат того однозначно стоит — ваши родные и друзья будут в восторге от вашего кулинарного мастерства!

Фото: flickr.com by jules:stonesoup is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

— 1 горбуша,

— 2 луковицы,

— 100 г твёрдого сыра,

— 200 г шампиньонов,

— 80 г майонеза,

— 3 зубчика чеснока,

— сок половинки лимона,

— приправа для рыбы, соль, и молотый чёрный перец (по вкусу),

— сливочное масло (3-5 ст. л.).

Приготовление:

Предварительно промойте горбушу и сделайте надрез вдоль брюха, удалив внутренности, позвоночник и мелкие кости. Сбрызните рыбу лимонным соком и оставьте в стороне. В миске смешайте майонез, пропущенный через пресс чеснок, соль и приправу для рыбы. Эту смесь используйте, чтобы смазать рыбу снаружи и внутри. Разогрейте сковороду и добавьте сливочное масло. Обжарьте нарезанный лук и шампиньоны до мягкости. Добавьте тёртый сыр и хорошо перемешайте все ингредиенты, пока сыр не расплавится. Начините рыбу полученной начинкой и закрепите концы ниткой или использовать пряжку для ароматных запечённых рыбных блюд. Поставьте горбушу на противень, предварительно покрытый фольгой, и отправьте в духовку, нагретую до 180 градусов Цельсия. Запекайте около 40-45 минут, до готовности рыбы. Подавайте запечённую горбушу немного остывшей. Перед подачей можно убрать нить и нарезать рыбу на порционные кусочки. Приятного аппетита!