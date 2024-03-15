Благородная рыба в праздничном варианте: фаршируем горбушу двумя продуктами и запекаем в духовке

Приготовление запечённой горбуши с начинкой из сыра и грибов по рецепту сайта Kedem. ru, конечно, потребует времени, но результат того однозначно стоит — ваши родные и друзья будут в восторге от вашего кулинарного мастерства!
Фото: flickr.com by jules:stonesoup is licensed under CC BY 2.0.
Ингредиенты:
— 1 горбуша,
— 2 луковицы,
— 100 г твёрдого сыра,
— 200 г шампиньонов,
— 80 г майонеза,
— 3 зубчика чеснока,
— сок половинки лимона,
— приправа для рыбы, соль, и молотый чёрный перец (по вкусу),
— сливочное масло (3-5 ст. л.).
Приготовление:
Предварительно промойте горбушу и сделайте надрез вдоль брюха, удалив внутренности, позвоночник и мелкие кости. Сбрызните рыбу лимонным соком и оставьте в стороне.
В миске смешайте майонез, пропущенный через пресс чеснок, соль и приправу для рыбы. Эту смесь используйте, чтобы смазать рыбу снаружи и внутри.
Разогрейте сковороду и добавьте сливочное масло. Обжарьте нарезанный лук и шампиньоны до мягкости. Добавьте тёртый сыр и хорошо перемешайте все ингредиенты, пока сыр не расплавится.
Начините рыбу полученной начинкой и закрепите концы ниткой или использовать пряжку для ароматных запечённых рыбных блюд.
Поставьте горбушу на противень, предварительно покрытый фольгой, и отправьте в духовку, нагретую до 180 градусов Цельсия. Запекайте около 40-45 минут, до готовности рыбы.
Подавайте запечённую горбушу немного остывшей. Перед подачей можно убрать нить и нарезать рыбу на порционные кусочки. Приятного аппетита!
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ