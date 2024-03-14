Лучшая замена мясу — тофу. Узнайте всё об этом веганском сыре

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Что такое тофу и с чем его едят

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Тофу, также известный как соевый творог, — универсальный и питательный белок растительного происхождения, которым на протяжении веков наслаждались во многих частях мира, особенно в Восточной Азии. Его изготавливают из соевых бобов.

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Тофу является основным продуктом многих веганских и вегетарианских диет и известен своей универсальностью и способностью впитывать вкусы.

Одним из ключевых преимуществ тофу является высокое содержание белка. Порция тофу весом 110 г содержит около 10 г белка, что делает его отличным источником этого важного питательного вещества.

Тофу также является источником:

железа,

кальция,

ряда других минералов,

а также некоторых растительных соединений, которые полезны для здоровья.

Некоторые исследования показывают, что употребление соевых продуктов, включая тофу, может помочь снизить риск некоторых хронических заболеваний, таких как болезни сердца и некоторые виды онкологии.

Мягкий и гладкий тофу часто используют в супах, соусах и десертах. Твёрдый тофу имеет более плотную текстуру и хорошо подходит для гриля, жарки и тушения.

Есть и свои нюансы при приготовлении тофу. Так, важно предварительно удалить лишнюю влагу, чтобы тофу впитал ароматы и приобрёл желаемую текстуру.