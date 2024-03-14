Вся правда о сухофруктах: польза, риски и как их с умом включать в рацион

Так ли полезны сухофрукты, как принято считать

2:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда дело доходит до перекусов, сухофрукты часто рассматриваются как более здоровая альтернатива традиционным лакомствам. Но действительно ли сухофрукты так полезны, как кажутся?

Фото: Own work by Freshfruitturkey is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Сухофрукты — это просто свежие фрукты, из которых большая часть воды была удалена в процессе сушки, сублимационной или вакуумной.

Одним из главных преимуществ сухофруктов является их удобство и длительный срок хранения.

В отличие от свежих фруктов, которые могут быстро испортиться, сухофрукты могут храниться месяцами или даже годами. Такой идеальный вариант для перекуса можно смело брать с собой в дорогу.

Сухофрукты, как правило, являются источником клетчатки и питательных веществ. Они также богаты антиоксидантами, которые могут защитить клетки от повреждения и снизить риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца и онкология. Но!

Сухофрукты содержат много сахара и калорий, поскольку в процессе сушки в них концентрируются натуральные сахара, содержащиеся в плодах. Это означает, что важно употреблять сухофрукты в умеренных количествах.

Несмотря на потенциальную пользу, сухофрукты могут стать и вредным продуктом.

Например, наличие добавленного сахара может способствовать увеличению веса и появлению других проблем со здоровьем. Кроме того, некоторые сухофрукты могут быть обработаны диоксидом серы — консервантом, который может вызывать аллергические реакции.

Важно читать этикетки и выбирать сухофрукты, не содержащие сахара и консервантов.

Итак, как минимизировать вред от сухофруктов?

Выбирайте сухофрукты без добавления сахара и консервантов.

Ограничьте размер порции.

Сочетайте сухофрукты с продуктами, богатыми белком. Например, попробуйте добавить горсть кураги в миску с йогуртом или овсянкой. Сухофрукты также являются отличным дополнением к салатам.

Диетологи напоминают, что сухофрукты могут быть полезным и удобным вариантом перекуса, если их употреблять в умеренных количествах и в сочетании с другими питательными продуктами.