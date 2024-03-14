Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фигуристка Трусова назвала самую важную медаль из тех, которые она уже успела получить
Голливудские актёры, которые решили не заводить детей
В России началось трёхдневное голосование на выборах президента
Керрия — яркий кустарник с жёлтыми цветами
Льняное масло: польза и вред
Смогут ли россияне посетить Болгарию после ее вступления в Шенген
Как убрать колтуны с шерсти собаки
Крупный мусор из космоса упадет на Землю уже в эти выходные
"За рулем" объяснил, как возместить ущерб при ДТП, если виновник скрылся
Вся правда о сухофруктах: польза, риски и как их с умом включать в рацион

Так ли полезны сухофрукты, как принято считать

2:08
Еда

Когда дело доходит до перекусов, сухофрукты часто рассматриваются как более здоровая альтернатива традиционным лакомствам. Но действительно ли сухофрукты так полезны, как кажутся?

Так ли полезны сухофрукты, как принято считать
Фото: Own work by Freshfruitturkey is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Сухофрукты — это просто свежие фрукты, из которых большая часть воды была удалена в процессе сушки, сублимационной или вакуумной.

Одним из главных преимуществ сухофруктов является их удобство и длительный срок хранения.

В отличие от свежих фруктов, которые могут быстро испортиться, сухофрукты могут храниться месяцами или даже годами. Такой идеальный вариант для перекуса можно смело брать с собой в дорогу.

Сухофрукты, как правило, являются источником клетчатки и питательных веществ. Они также богаты антиоксидантами, которые могут защитить клетки от повреждения и снизить риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца и онкология. Но!

Сухофрукты содержат много сахара и калорий, поскольку в процессе сушки в них концентрируются натуральные сахара, содержащиеся в плодах. Это означает, что важно употреблять сухофрукты в умеренных количествах.

Несмотря на потенциальную пользу, сухофрукты могут стать и вредным продуктом.

Например, наличие добавленного сахара может способствовать увеличению веса и появлению других проблем со здоровьем. Кроме того, некоторые сухофрукты могут быть обработаны диоксидом серы — консервантом, который может вызывать аллергические реакции.

Важно читать этикетки и выбирать сухофрукты, не содержащие сахара и консервантов.

Итак, как минимизировать вред от сухофруктов?

  • Выбирайте сухофрукты без добавления сахара и консервантов.
  • Ограничьте размер порции.
  • Сочетайте сухофрукты с продуктами, богатыми белком. Например, попробуйте добавить горсть кураги в миску с йогуртом или овсянкой. Сухофрукты также являются отличным дополнением к салатам.

Диетологи напоминают, что сухофрукты могут быть полезным и удобным вариантом перекуса, если их употреблять в умеренных количествах и в сочетании с другими питательными продуктами.

СУХОФРУКТЫ – польза и вред. Вся правда о сухофруктах
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Елена Ханга показала свою дочь, которая удивила необычной внешностью

У родительницы и дочери большая разница в возрасте.

Елена Ханга поделилась фото с дочерью, которую принимают за ее внучку
Сколько минимум нужно проходить пешком в день
Стало известно, сколько минут в день нужно тратить на ходьбу
Стало известно, кому досталась элитная квартира Юлии Началовой
Красивейший цветок словно осыпан бисером: его обожают ландшафтные дизайнеры - в переводе означает "пахнущий кустарник"
Уничтожение РСЗО HIMARS становится для армии РФ обычным делом Дмитрий Плотников Military Watch рассказал о мощи северокорейского танка нового поколения Петр Ермилин Все дороги теперь ведут через РФ. Путин заговорил о конце "бала вампиров" Любовь Степушова
В Финляндии требуют, чтобы ЕС заставил Японию отказаться от российской древесины
Рассказываем, как бороться с проволочником и восстановить прежний вид садового участка
"Чтобы что?": отмененная Лолита не собирается ехать в Донбасс по примеру Киркорова
"Чтобы что?": отмененная Лолита не собирается ехать в Донбасс по примеру Киркорова
Последние материалы
Керрия — яркий кустарник с жёлтыми цветами
Льняное масло: польза и вред
Смогут ли россияне посетить Болгарию после ее вступления в Шенген
Как убрать колтуны с шерсти собаки
Крупный мусор из космоса упадет на Землю уже в эти выходные
"За рулем" объяснил, как возместить ущерб при ДТП, если виновник скрылся
Основатель Complexity Gaming взял кредит под залог дома в банке ради выкупа своего клуба
Эксперты рассказали, сколько делается ОСАГО на машину и на какой срок
Футболист Масалитин считает, что задержание Промеса не идёт на пользу "Спартаку"
Аналитик Беленькая: Минфин РФ ищет источники мобилизации доходов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников