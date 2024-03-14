Вся правда о сухофруктах: польза, риски и как их с умом включать в рацион

Когда дело доходит до перекусов, сухофрукты часто рассматриваются как более здоровая альтернатива традиционным лакомствам. Но действительно ли сухофрукты так полезны, как кажутся?
Сухофрукты — это просто свежие фрукты, из которых большая часть воды была удалена в процессе сушки, сублимационной или вакуумной.
Одним из главных преимуществ сухофруктов является их удобство и длительный срок хранения.
В отличие от свежих фруктов, которые могут быстро испортиться, сухофрукты могут храниться месяцами или даже годами. Такой идеальный вариант для перекуса можно смело брать с собой в дорогу.
Сухофрукты, как правило, являются источником клетчатки и питательных веществ. Они также богаты антиоксидантами, которые могут защитить клетки от повреждения и снизить риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца и онкология. Но!
Сухофрукты содержат много сахара и калорий, поскольку в процессе сушки в них концентрируются натуральные сахара, содержащиеся в плодах. Это означает, что важно употреблять сухофрукты в умеренных количествах.
Несмотря на потенциальную пользу, сухофрукты могут стать и вредным продуктом.
Например, наличие добавленного сахара может способствовать увеличению веса и появлению других проблем со здоровьем. Кроме того, некоторые сухофрукты могут быть обработаны диоксидом серы — консервантом, который может вызывать аллергические реакции.
Важно читать этикетки и выбирать сухофрукты, не содержащие сахара и консервантов.
Итак, как минимизировать вред от сухофруктов?
Диетологи напоминают, что сухофрукты могут быть полезным и удобным вариантом перекуса, если их употреблять в умеренных количествах и в сочетании с другими питательными продуктами.
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