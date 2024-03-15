Названа разница между двумя похожими блюдами из яиц — омлетом и скрэмблом

Чем отличаются омлет и скрэмбл: технолог объяснила разницу между двумя блюдами

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Разница между омлетом и скрэмблом, двумя популярными яичными блюдами для завтрака, заключается в их внешнем виде, составе и технологии приготовления, как отметила Марина Бондарчук, продуктолог и технолог проекта Eggsellent, специализирующегося на разнообразных завтраках из яиц.

Фото: commons.wikimedia.org by David (Kcdtsg at en.wikipedia.) is licensed under public domain

Омлет имеет более плотную и цельную структуру, обычно с пушистой текстурой и золотистой корочкой, это достигается благодаря добавлению небольшого количества молока или других жидкостей, таких как вода, сливки или бульон, в яичную смесь перед жаркой. При приготовлении омлета также можно использовать муку для лучшей структуры, пишет "Еда.ру".

С другой стороны, скрэмбл обладает более нежной текстурой, похожей на кашу. Он готовится путем перемешивания яиц со сливками или молоком и жарки на сковороде до получения мягких, нежных сгустков. Скрэмбл не требует тщательного размешивания, его структура не должна быть плотной, а внешний вид может быть ближе к каше.

Важно отметить, что каждое из этих блюд требует правильного владения техникой приготовления, чтобы достичь желаемого результата. Омлет и скрэмбл могут быть приготовлены по-разному, варьируя текстуру, вкус и органолептические свойства.

Использование правильных пропорций ингредиентов и правильной техники поможет приготовить вкусный завтрак из яиц, соответствующий вашим предпочтениям.