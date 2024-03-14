Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему стоит использовать фитоспорин в уходе для рассадой
ООН очень обеспокоена после атаки ВСУ на ЗАЭС
Опубликован топ-100 лучших отелей Турции
Топ-менеджер Сбера Белевцев объяснил, почему нейросети не готовы заменить журналистов
Сейсмолог Хугербитс предупреждает о надвигающемся мощнейшем землетрясении
Простая поза йоги, укрепляющая ягодицы и заднюю поверхность бедра
Россия и Китай планируют развернуть атомную электростанцию на Луне
В "АльфаСтрахование" назвали топ-5 выплат владельцам загородных домов в 2023 году
Раскрыты три проверенных способа решить самую частую проблему АКПП
Хрустящие овощи, свежая зелень и варёная куриная грудка: этот салат с вьетнамским соусом Нуок Чам — настоящее открытие

Салат из курицы и капусты с вьетнамским соусом: рецепт для любителей восточной кухни

1:18
Еда

В Нуок Чам, который наиболее известен как вьетнамский соус для макания, обычно входят сахар, сок лайма и рыбный соус, обеспечивая идеальный баланс между сладким, кислым и соленым.

Салат из курицы и капусты с вьетнамским соусом: рецепт для любителей восточной кухни
Фото: eatingwell.com by JEN CAUSEY

В этом салате идеально сочетаются хрустящие овощи, свежая зелень и варёная куриная грудка. Подавайте со стеклянной лапшой. Если захочется разнообразия, то курицу можно заменить тонкими ломтиками стейка на гриле.

Ингредиенты

  • 2 столовые ложки сока лайма
  • 2 столовые ложки канолового масла
  • 2 чайные ложки тростникового сахара
  • 2 чайные ложки рыбного соуса
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 1/4 чайной ложки охлаждённой чесночной пасты
  • 4 чашки тонко нарезанной красной или зелёной капусты
  • 2 чашки измельчённой варёной куриной грудки
  • 1 стакан моркови, нарезанной брусочками
  • 1 чашка свежих ростков фасоли
  • 1/4 стакана свежих листьев мяты
  • 1/4 стакана свежих листьев базилика
  • 1/4 стакана свежих листьев кинзы

Приготовление

Взбейте в большой миске сок лайма, масло, сахар, рыбный соус, соль и чесночную пасту. Добавьте капусту, курицу, морковь, мяту, базилик и кинзу. Перемешайте и полейте заправкой.

ПРОСТОЙ САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ И КУРИЦЫ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Елена Ханга показала свою дочь, которая удивила необычной внешностью

У родительницы и дочери большая разница в возрасте.

Елена Ханга поделилась фото с дочерью, которую принимают за ее внучку
Сколько минимум нужно проходить пешком в день
Стало известно, сколько минут в день нужно тратить на ходьбу
Красивейший цветок словно осыпан бисером: его обожают ландшафтные дизайнеры - в переводе означает "пахнущий кустарник"
Стало известно, кому досталась элитная квартира Юлии Началовой
Уничтожение РСЗО HIMARS становится для армии РФ обычным делом Дмитрий Плотников Military Watch рассказал о мощи северокорейского танка нового поколения Петр Ермилин Все дороги теперь ведут через РФ. Путин заговорил о конце "бала вампиров" Любовь Степушова
Рассказываем, как бороться с проволочником и восстановить прежний вид садового участка
В Финляндии требуют, чтобы ЕС заставил Японию отказаться от российской древесины
"Чтобы что?": отмененная Лолита не собирается ехать в Донбасс по примеру Киркорова
"Чтобы что?": отмененная Лолита не собирается ехать в Донбасс по примеру Киркорова
Последние материалы
Почему стоит использовать фитоспорин в уходе для рассадой
ООН очень обеспокоена после атаки ВСУ на ЗАЭС
Опубликован топ-100 лучших отелей Турции
Сейсмолог Хугербитс предупреждает о надвигающемся мощнейшем землетрясении
Топ-менеджер Сбера Белевцев объяснил, почему нейросети не готовы заменить журналистов
Простая поза йоги, укрепляющая ягодицы и заднюю поверхность бедра
Россия и Китай планируют развернуть атомную электростанцию на Луне
В "АльфаСтрахование" назвали топ-5 выплат владельцам загородных домов в 2023 году
Раскрыты три проверенных способа решить самую частую проблему АКПП
В Киеве "нашли" противоядие от сверхэффективного оружия России: SM-6 им только снится
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников