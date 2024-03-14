Хрустящие овощи, свежая зелень и варёная куриная грудка: этот салат с вьетнамским соусом Нуок Чам — настоящее открытие

Салат из курицы и капусты с вьетнамским соусом: рецепт для любителей восточной кухни

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

В Нуок Чам, который наиболее известен как вьетнамский соус для макания, обычно входят сахар, сок лайма и рыбный соус, обеспечивая идеальный баланс между сладким, кислым и соленым.

Фото: eatingwell.com by JEN CAUSEY

В этом салате идеально сочетаются хрустящие овощи, свежая зелень и варёная куриная грудка. Подавайте со стеклянной лапшой. Если захочется разнообразия, то курицу можно заменить тонкими ломтиками стейка на гриле.

Ингредиенты

2 столовые ложки сока лайма

2 столовые ложки канолового масла

2 чайные ложки тростникового сахара

2 чайные ложки рыбного соуса

1/4 чайной ложки соли

1/4 чайной ложки охлаждённой чесночной пасты

4 чашки тонко нарезанной красной или зелёной капусты

2 чашки измельчённой варёной куриной грудки

1 стакан моркови, нарезанной брусочками

1 чашка свежих ростков фасоли

1/4 стакана свежих листьев мяты

1/4 стакана свежих листьев базилика

1/4 стакана свежих листьев кинзы

Приготовление

Взбейте в большой миске сок лайма, масло, сахар, рыбный соус, соль и чесночную пасту. Добавьте капусту, курицу, морковь, мяту, базилик и кинзу. Перемешайте и полейте заправкой.