Хрустящие овощи, свежая зелень и варёная куриная грудка: этот салат с вьетнамским соусом Нуок Чам — настоящее открытие

В Нуок Чам, который наиболее известен как вьетнамский соус для макания, обычно входят сахар, сок лайма и рыбный соус, обеспечивая идеальный баланс между сладким, кислым и соленым.
Фото: eatingwell.com by JEN CAUSEY
В этом салате идеально сочетаются хрустящие овощи, свежая зелень и варёная куриная грудка. Подавайте со стеклянной лапшой. Если захочется разнообразия, то курицу можно заменить тонкими ломтиками стейка на гриле.
Ингредиенты
2 столовые ложки сока лайма
2 столовые ложки канолового масла
2 чайные ложки тростникового сахара
2 чайные ложки рыбного соуса
1/4 чайной ложки соли
1/4 чайной ложки охлаждённой чесночной пасты
4 чашки тонко нарезанной красной или зелёной капусты
2 чашки измельчённой варёной куриной грудки
1 стакан моркови, нарезанной брусочками
1 чашка свежих ростков фасоли
1/4 стакана свежих листьев мяты
1/4 стакана свежих листьев базилика
1/4 стакана свежих листьев кинзы
Приготовление
Взбейте в большой миске сок лайма, масло, сахар, рыбный соус, соль и чесночную пасту. Добавьте капусту, курицу, морковь, мяту, базилик и кинзу. Перемешайте и полейте заправкой.
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