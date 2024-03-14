Лазанья из блинов: готовится долго, но восхитительный результат того стоит!

Блинная лазанья: роскошная смесь русской и итальянской кухни

3:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вам рецепт блинной лазаньи, которым поделился шеф-повар Тимур Исмайлов из ресторана Lumicino. Рецепт кулинарного гуру приводит портал "Еда.ру".

Фото: commons.wikimedia.org by Schellenberg is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ингредиенты:

— 6 порций говяжьей лопатки,

— 1,5 кг репчатого лука,

— 150 г моркови,

— 100 г стебля сельдерея,

— 100 мл белого сухого вина,

— 50 г томатной пасты,

— 300 мл говяжьего бульона,

— 1 кг помидоров в собственном соку,

— 400 г пшеничной муки,

— 50 г сливочного масла,

— 1150 мл молока,

— 4 куриных яйца,

— 250 г сахара,

— 50 мл растительного масла,

— 5 г разрыхлителя,

— 50 г тёртого сыра пармезан,

— 20 г чеснока,

— 10 г свежего розмарина,

— базилик по вкусу,

— мускатный орех по вкусу,

— сушёный орегано по вкусу,

— соль и молотый чёрный перец по вкусу.

Приготовление:

Промойте мясо, обсушите его бумажным полотенцем и нарежьте на средние кусочки. Очистите лук, морковь и сельдерей от кожуры и шелухи, затем нарежьте их произвольно. Пропустите овощи через мясорубку, начиная с овощей, а затем добавьте мясо и прокрутите их вместе. Разогрейте кастрюлю с толстым дном на сильном огне. Добавьте нарезанный чеснок и розмарин. Затем добавьте прокрученные овощи и обжарьте их до золотистого цвета в течение 5-6 минут. Добавьте прокрученное мясо к овощам и обжарьте еще 5 минут. Затем добавьте томатную пасту и еще раз обжарьте. Залейте мясо вином и бульоном, добавьте протертые помидоры, посолите, поперчите и добавьте немного сахара по вкусу. Уменьшите огонь до минимума и томите смесь в течение 3-4 часов, помешивая время от времени. В то же время приготовьте соус бешамель. Растопите сливочное масло на сковороде, затем добавьте муку и обжарьте до золотистого цвета. Постепенно влейте молоко, постоянно помешивая. Добавьте соль, перец, мускатный орех и томите соус до консистенции густой сметаны. Снимите с огня. Приготовьте тесто для блинов, смешав в чаше миксера яйца, молоко, сахар, муку, соль, разрыхлитель и растительное масло до однородной консистенции. Разогрейте сковороду и выпекайте блины с двух сторон до золотистой корочки. Для приготовления томатного соуса на оливковом масле обжарьте нашинкованный чеснок. Добавьте протёртые помидоры и тушите на медленном огне 10-15 минут, постоянно помешивая. Посолите, поперчите и добавьте свежий базилик и сушёный орегано. Соберите лазанью, смазав огнеупорную форму бешамель-соусом. Выложите первый слой блинов и на них положите толстый слой болоньезе-соуса. Полейте это соусом бешамель и томатным соусом. Продолжайте слоить, чтобы получилось не менее 5 слоев. Накройте форму фольгой и отправьте в предварительно разогретую духовку на 25-30 минут. Снимите фольгу, посыпьте тертым пармезаном и запекайте, пока сыр не подрумянится.

Дайте лазанье остыть немного перед подачей. Можно подавать сразу или дать блюду пропитаться всеми соусами в течение нескольких часов. Наслаждайтесь вкусом блинной лазаньи!