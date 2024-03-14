Лазанья из блинов: готовится долго, но восхитительный результат того стоит!

Представляем вам рецепт блинной лазаньи, которым поделился шеф-повар Тимур Исмайлов из ресторана Lumicino. Рецепт кулинарного гуру приводит портал "Еда.ру".
Фото: commons.wikimedia.org by Schellenberg is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Ингредиенты:
— 6 порций говяжьей лопатки,
— 1,5 кг репчатого лука,
— 150 г моркови,
— 100 г стебля сельдерея,
— 100 мл белого сухого вина,
— 50 г томатной пасты,
— 300 мл говяжьего бульона,
— 1 кг помидоров в собственном соку,
— 400 г пшеничной муки,
— 50 г сливочного масла,
— 1150 мл молока,
— 4 куриных яйца,
— 250 г сахара,
— 50 мл растительного масла,
— 5 г разрыхлителя,
— 50 г тёртого сыра пармезан,
— 20 г чеснока,
— 10 г свежего розмарина,
— базилик по вкусу,
— мускатный орех по вкусу,
— сушёный орегано по вкусу,
— соль и молотый чёрный перец по вкусу.
Приготовление:
Промойте мясо, обсушите его бумажным полотенцем и нарежьте на средние кусочки.
Очистите лук, морковь и сельдерей от кожуры и шелухи, затем нарежьте их произвольно.
Пропустите овощи через мясорубку, начиная с овощей, а затем добавьте мясо и прокрутите их вместе.
Разогрейте кастрюлю с толстым дном на сильном огне. Добавьте нарезанный чеснок и розмарин. Затем добавьте прокрученные овощи и обжарьте их до золотистого цвета в течение 5-6 минут.
Добавьте прокрученное мясо к овощам и обжарьте еще 5 минут. Затем добавьте томатную пасту и еще раз обжарьте.
Залейте мясо вином и бульоном, добавьте протертые помидоры, посолите, поперчите и добавьте немного сахара по вкусу. Уменьшите огонь до минимума и томите смесь в течение 3-4 часов, помешивая время от времени.
В то же время приготовьте соус бешамель. Растопите сливочное масло на сковороде, затем добавьте муку и обжарьте до золотистого цвета. Постепенно влейте молоко, постоянно помешивая. Добавьте соль, перец, мускатный орех и томите соус до консистенции густой сметаны. Снимите с огня.
Приготовьте тесто для блинов, смешав в чаше миксера яйца, молоко, сахар, муку, соль, разрыхлитель и растительное масло до однородной консистенции.
Разогрейте сковороду и выпекайте блины с двух сторон до золотистой корочки.
Для приготовления томатного соуса на оливковом масле обжарьте нашинкованный чеснок. Добавьте протёртые помидоры и тушите на медленном огне 10-15 минут, постоянно помешивая. Посолите, поперчите и добавьте свежий базилик и сушёный орегано.
Соберите лазанью, смазав огнеупорную форму бешамель-соусом. Выложите первый слой блинов и на них положите толстый слой болоньезе-соуса. Полейте это соусом бешамель и томатным соусом.
Продолжайте слоить, чтобы получилось не менее 5 слоев. Накройте форму фольгой и отправьте в предварительно разогретую духовку на 25-30 минут.
Снимите фольгу, посыпьте тертым пармезаном и запекайте, пока сыр не подрумянится.
Дайте лазанье остыть немного перед подачей. Можно подавать сразу или дать блюду пропитаться всеми соусами в течение нескольких часов. Наслаждайтесь вкусом блинной лазаньи!
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