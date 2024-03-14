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Горбуша, запечённая в духовке в медово-горчичном маринаде: поразит вас своим изысканным вкусом

Горбуша, запечённая в медово-горчичном маринаде: гости будут в восторге

1:40
Еда

Попробуйте приготовить горбушу, запечённую в медово-горчичном маринаде — это великолепное блюдо, которое может стать настоящим украшением вашего стола.

Горбуша, запечённая в медово-горчичном маринаде: гости будут в восторге
Фото: flickr.com by avlxyz is licensed under CC BY-SA 2.0.

Рецепт от сайта Kedem. ru прост в исполнении, а результат порадует вас и ваших близких своим неповторимым вкусом.

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 400 г свежей горбуши.

Для маринада:

— 2 зубчика чеснока, измельчённых,

— 3 столовые ложки лимонного сока,

— 3 столовые ложки мёда,

— 3 чайные ложки горчицы,

— 1/8 чайной ложки соли,

— 1/8 чайной ложки перца чили,

— 3 щепотки молотого чёрного перца,

— свежая зелень петрушки для украшения.

Инструкция по приготовлению:

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  2. В миске смешайте измельченный чеснок, лимонный сок, мёд, горчицу, соль, перец чили и молотый чёрный перец. Эта смесь станет вашим маринадом.
  3. Разрежьте горбушу пополам и поместите ее в маринад, обильно запекая каждую сторону. Оставьте рыбу мариноваться от 30 минут до 2 часов, переворачивая её время от времени, чтобы маринад хорошо впитался.
  4. Выложите горбушу на противень или в форму для запекания и отправьте в предварительно разогретую духовку на 12 минут, или пока рыба не станет сочной, но хорошо прожаренной.
  5. После приготовления выньте горбушу из духовки и украсьте её свежей зеленью петрушки.

Горячую и аппетитную горбушу можно сразу подавать к столу. Попробуйте это блюдо и насладитесь его ароматом и нежностью. Приятного аппетита!

ФАНТАСТИЧЕСКИ СОЧНАЯ И ВКУСНАЯ РЫБКА. ЛЮБИМЫЙ РЕЦЕПТ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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