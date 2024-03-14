Блины, в которых нет масла: получаются ничуть не хуже традиционных!

Блины без масла: хорошо жарятся даже несмотря на отсутствие жира в составе

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт блинов без масла — это один из исключительных вариантов, который обещает простоту и быстроту приготовления, а также великолепный вкус и аппетитный вид.

Фото: commons.wikimedia.org by Nicu Buculei is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Вообще без масла в составе, эти блины могут стать отличным выбором для завтрака, перекуса или полдника.

Чтобы они получились идеальными, главное — использовать качественную сковороду. Однако, если хотите быть на сто процентов уверенными, что блины не прилипнут во время жарки, можете намазать сковороду кусочком сала, когда будете готовить первый блин.

При подаче столу, блины можно сочетать со сметаной или разнообразными начинками, такими как паштеты, мясо, грибы, творог, ягоды и многое другое.

Для приготовления вам потребуются следующие ингредиенты:

— 1 стакан молока,

— 1 куриное яйцо,

— 4-5 столовых ложек пшеничной муки,

— соль и сахар по вкусу.

Инструкция по приготовлению:

Взбейте куриное яйцо в миске. Добавьте соль по вкусу и взбейте венчиком или миксером. Влейте молоко и пшеничную муку в миску с яйцом. Добавьте сахар по вкусу. При помощи миксера или венчика тщательно взбейте все ингредиенты до однородной консистенции. Позвольте тесту постоять в течение 15 минут. Раскаляйте сковороду и жарьте блины по 30 секунд с каждой стороны.

Готовые блины можно выложить на тарелку и подавать со сметаной или желаемой начинкой. Приятного аппетита!