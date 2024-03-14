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Суп из тыквы, томатов, мангольда и нута: вкусно и минимум калорий. Идеальный вариант для худеющих!

Веганский суп из разноцветных овощей и нута: готовится всего 20 минут

1:45
Еда

В этом веганском супе полно разноцветных овощей, обогащающих организм клетчаткой. Вкусное блюдо, в котором минимум калорий — идеальный вариант для худеющих.

Веганский суп из разноцветных овощей и нута: готовится всего 20 минут
Фото: commons.wikimedia.org by Dobromila is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Яркая куркума придаст золотистый цвет ароматному бульону, а тмин и имбирь — пикантности. На приготовление этого супа уйдёт всего 20 минут.

Ингредиенты

  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 2 чашки нарезанной тыквы
  • 1 чашка нарезанного лука
  • 3/4 стакана нарезанного пастернака
  • 3 чайные ложки мелко нарезанного чеснока
  • 1,5 чайной ложки мелко нарезанного свежего имбиря
  • 1 чайная ложка молотой куркумы
  • 1/2 чайной ложки молотого тмина
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 6 чашек овощного бульона 
  • 1 банка тушёных помидоров в собственном соку
  • 3 чашки нарезанного мангольда без стеблей
  • 1 банка несолёного, промытого нута
  • 1 столовая ложка яблочного уксуса
  • 1 столовая ложка нарезанной свежей петрушки

Приготовление

  1. Нагрейте масло в большой тяжёлой кастрюле на средне-сильном огне. Добавьте тыкву, лук и пастернак, тушите, время от времени помешивая, около 5 минут.
  2. Добавьте чеснок, имбирь, куркуму, тмин и соль, готовьте до появления аромата, около 1 минуты.
  3. Добавьте бульон и помидоры, доведите до кипения. Уменьшите огонь до среднего, варите, пока овощи не станут мягкими, 8-10 минут. Добавьте мангольд и нут, готовьте, время от времени помешивая, пока мангольд не станет ярко-зелёным, около 2 минут. Снимите с огня, добавьте уксус. Посыпьте петрушкой и сразу подавайте.
Тыквенный суп-пюре: быстрый и вкусный веганский пп рецепт
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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