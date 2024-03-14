Суп из тыквы, томатов, мангольда и нута: вкусно и минимум калорий. Идеальный вариант для худеющих!

Веганский суп из разноцветных овощей и нута: готовится всего 20 минут

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

В этом веганском супе полно разноцветных овощей, обогащающих организм клетчаткой. Вкусное блюдо, в котором минимум калорий — идеальный вариант для худеющих.

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Яркая куркума придаст золотистый цвет ароматному бульону, а тмин и имбирь — пикантности. На приготовление этого супа уйдёт всего 20 минут.

Ингредиенты

1 столовая ложка оливкового масла

2 чашки нарезанной тыквы

1 чашка нарезанного лука

3/4 стакана нарезанного пастернака

3 чайные ложки мелко нарезанного чеснока

1,5 чайной ложки мелко нарезанного свежего имбиря

1 чайная ложка молотой куркумы

1/2 чайной ложки молотого тмина

1/2 чайной ложки соли

6 чашек овощного бульона

1 банка тушёных помидоров в собственном соку

3 чашки нарезанного мангольда без стеблей

1 банка несолёного, промытого нута

1 столовая ложка яблочного уксуса

1 столовая ложка нарезанной свежей петрушки

Приготовление

Нагрейте масло в большой тяжёлой кастрюле на средне-сильном огне. Добавьте тыкву, лук и пастернак, тушите, время от времени помешивая, около 5 минут. Добавьте чеснок, имбирь, куркуму, тмин и соль, готовьте до появления аромата, около 1 минуты. Добавьте бульон и помидоры, доведите до кипения. Уменьшите огонь до среднего, варите, пока овощи не станут мягкими, 8-10 минут. Добавьте мангольд и нут, готовьте, время от времени помешивая, пока мангольд не станет ярко-зелёным, около 2 минут. Снимите с огня, добавьте уксус. Посыпьте петрушкой и сразу подавайте.