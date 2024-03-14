Суп из тыквы, томатов, мангольда и нута: вкусно и минимум калорий. Идеальный вариант для худеющих!

В этом веганском супе полно разноцветных овощей, обогащающих организм клетчаткой. Вкусное блюдо, в котором минимум калорий — идеальный вариант для худеющих.
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Яркая куркума придаст золотистый цвет ароматному бульону, а тмин и имбирь — пикантности. На приготовление этого супа уйдёт всего 20 минут.
Ингредиенты
1 столовая ложка оливкового масла
2 чашки нарезанной тыквы
1 чашка нарезанного лука
3/4 стакана нарезанного пастернака
3 чайные ложки мелко нарезанного чеснока
1,5 чайной ложки мелко нарезанного свежего имбиря
1 чайная ложка молотой куркумы
1/2 чайной ложки молотого тмина
1/2 чайной ложки соли
6 чашек овощного бульона
1 банка тушёных помидоров в собственном соку
3 чашки нарезанного мангольда без стеблей
1 банка несолёного, промытого нута
1 столовая ложка яблочного уксуса
1 столовая ложка нарезанной свежей петрушки
Приготовление
Нагрейте масло в большой тяжёлой кастрюле на средне-сильном огне. Добавьте тыкву, лук и пастернак, тушите, время от времени помешивая, около 5 минут.
Добавьте чеснок, имбирь, куркуму, тмин и соль, готовьте до появления аромата, около 1 минуты.
Добавьте бульон и помидоры, доведите до кипения. Уменьшите огонь до среднего, варите, пока овощи не станут мягкими, 8-10 минут. Добавьте мангольд и нут, готовьте, время от времени помешивая, пока мангольд не станет ярко-зелёным, около 2 минут. Снимите с огня, добавьте уксус. Посыпьте петрушкой и сразу подавайте.
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Тыквенный суп-пюре: быстрый и вкусный веганский пп рецепт
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