Острый суп из чёрной фасоли: это пикантное блюдо с халапеньо чем-то напоминает знаменитую бразильскую фейжоаду

Этот полезный вегетарианский фасолевый суп вдохновлён бразильской фейжоадой, в основе которой жареная свинина с бобами. Халапеньо, жареные помидоры и копчёная паприка придают ему насыщенный вкус.
Фото: eatingwell.com
Ингредиенты
2 перца халапеньо
2 столовые ложки оливкового масла
3 чашки нарезанного лука
1,5 стакана нарезанной кубиками моркови
5 зубчиков чеснока, измельчённых
4 чашки овощного бульона
4 банки чёрной фасоли, промытой
1 банка жареных, нарезанных кубиками помидоров
3 столовые ложки патоки
2 столовые ложки цедры лайма
5 столовых ложек сока лайма
1,5 чайной ложки молотого тмина
1,5 чайной ложки копчёной паприки
1/8 чайной ложки кайенского перца
3 лавровых листа
1 чайная ложка соли
3/4 чайной ложки молотого перца
4 чашки нарезанной капусты
Нарезанный зелёный лук и нарезанные свежие помидоры для украшения
Приготовление
Нагрейте среднюю сковороду на сильном огне. Разрежьте халапеньо, удалите семена и положите на сковороду кожей вниз. Осторожно накройте сковороду фольгой и готовьте, пока кожица не почернеет, 7-10 минут. Дайте остыть, затем нарежьте кубиками.
Тем временем нагрейте масло в большой кастрюле на средне-сильном огне. Добавьте лук и морковь и готовьте, часто помешивая, 6-8 минут. Уменьшите огонь до среднего и продолжайте готовить, часто помешивая, ещё 3-5 минут. Добавьте чеснок и нарезанный кубиками халапеньо и готовьте, помешивая, ещё 1 минуту.
Добавьте бульон. Накройте крышкой и доведите до кипения на сильном огне. Добавьте фасоль, помидоры, патоку, цедру и сок лайма, тмин, паприку, кайенский перец, лавровый лист, соль и перец. Накройте крышкой и снова доведите до кипения. Уменьшите огонь, чтобы поддерживать слабое кипение, и варите без крышки 30 минут.
Удалите лавровый лист. Измельчите 4 чашки супа в блендере, затем влейте обратно в кастрюлю.
Добавьте капусту, накройте крышкой и варите до готовности, около 5 минут. Подавайте, украсив зелёным луком и помидорами по желанию.
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