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Острый суп из чёрной фасоли: это пикантное блюдо с халапеньо чем-то напоминает знаменитую бразильскую фейжоаду

Суп из чёрной фасоли: халапеньо, жареные помидоры и копчёная паприка придают ему остроты

2:24
Еда

Этот полезный вегетарианский фасолевый суп вдохновлён бразильской фейжоадой, в основе которой жареная свинина с бобами. Халапеньо, жареные помидоры и копчёная паприка придают ему насыщенный вкус.

Суп из чёрной фасоли: халапеньо, жареные помидоры и копчёная паприка придают ему остроты
Фото: eatingwell.com

Ингредиенты

  • 2 перца халапеньо
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 3 чашки нарезанного лука
  • 1,5 стакана нарезанной кубиками моркови
  • 5 зубчиков чеснока, измельчённых
  • 4 чашки овощного бульона
  • 4 банки чёрной фасоли, промытой
  • 1 банка жареных, нарезанных кубиками помидоров
  • 3 столовые ложки патоки
  • 2 столовые ложки цедры лайма
  • 5 столовых ложек сока лайма
  • 1,5 чайной ложки молотого тмина
  • 1,5 чайной ложки копчёной паприки
  • 1/8 чайной ложки кайенского перца
  • 3 лавровых листа
  • 1 чайная ложка соли
  • 3/4 чайной ложки молотого перца
  • 4 чашки нарезанной капусты
  • Нарезанный зелёный лук и нарезанные свежие помидоры для украшения

Приготовление

  1. Нагрейте среднюю сковороду на сильном огне. Разрежьте халапеньо, удалите семена и положите на сковороду кожей вниз. Осторожно накройте сковороду фольгой и готовьте, пока кожица не почернеет, 7-10 минут. Дайте остыть, затем нарежьте кубиками.
  2. Тем временем нагрейте масло в большой кастрюле на средне-сильном огне. Добавьте лук и морковь и готовьте, часто помешивая, 6-8 минут. Уменьшите огонь до среднего и продолжайте готовить, часто помешивая, ещё 3-5 минут. Добавьте чеснок и нарезанный кубиками халапеньо и готовьте, помешивая, ещё 1 минуту.
  3. Добавьте бульон. Накройте крышкой и доведите до кипения на сильном огне. Добавьте фасоль, помидоры, патоку, цедру и сок лайма, тмин, паприку, кайенский перец, лавровый лист, соль и перец. Накройте крышкой и снова доведите до кипения. Уменьшите огонь, чтобы поддерживать слабое кипение, и варите без крышки 30 минут.
  4. Удалите лавровый лист. Измельчите 4 чашки супа в блендере, затем влейте обратно в кастрюлю.
  5. Добавьте капусту, накройте крышкой и варите до готовности, около 5 минут. Подавайте, украсив зелёным луком и помидорами по желанию.
Суп с черной фасолью
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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