Острый суп из чёрной фасоли: это пикантное блюдо с халапеньо чем-то напоминает знаменитую бразильскую фейжоаду

Суп из чёрной фасоли: халапеньо, жареные помидоры и копчёная паприка придают ему остроты

2:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот полезный вегетарианский фасолевый суп вдохновлён бразильской фейжоадой, в основе которой жареная свинина с бобами. Халапеньо, жареные помидоры и копчёная паприка придают ему насыщенный вкус.

Фото: eatingwell.com

Ингредиенты

2 перца халапеньо

2 столовые ложки оливкового масла

3 чашки нарезанного лука

1,5 стакана нарезанной кубиками моркови

5 зубчиков чеснока, измельчённых

4 чашки овощного бульона

4 банки чёрной фасоли, промытой

1 банка жареных, нарезанных кубиками помидоров

3 столовые ложки патоки

2 столовые ложки цедры лайма

5 столовых ложек сока лайма

1,5 чайной ложки молотого тмина

1,5 чайной ложки копчёной паприки

1/8 чайной ложки кайенского перца

3 лавровых листа

1 чайная ложка соли

3/4 чайной ложки молотого перца

4 чашки нарезанной капусты

Нарезанный зелёный лук и нарезанные свежие помидоры для украшения

Приготовление

Нагрейте среднюю сковороду на сильном огне. Разрежьте халапеньо, удалите семена и положите на сковороду кожей вниз. Осторожно накройте сковороду фольгой и готовьте, пока кожица не почернеет, 7-10 минут. Дайте остыть, затем нарежьте кубиками. Тем временем нагрейте масло в большой кастрюле на средне-сильном огне. Добавьте лук и морковь и готовьте, часто помешивая, 6-8 минут. Уменьшите огонь до среднего и продолжайте готовить, часто помешивая, ещё 3-5 минут. Добавьте чеснок и нарезанный кубиками халапеньо и готовьте, помешивая, ещё 1 минуту. Добавьте бульон. Накройте крышкой и доведите до кипения на сильном огне. Добавьте фасоль, помидоры, патоку, цедру и сок лайма, тмин, паприку, кайенский перец, лавровый лист, соль и перец. Накройте крышкой и снова доведите до кипения. Уменьшите огонь, чтобы поддерживать слабое кипение, и варите без крышки 30 минут. Удалите лавровый лист. Измельчите 4 чашки супа в блендере, затем влейте обратно в кастрюлю. Добавьте капусту, накройте крышкой и варите до готовности, около 5 минут. Подавайте, украсив зелёным луком и помидорами по желанию.