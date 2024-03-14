Клубнично-фисташковый десерт из греческого йогурта: вам явно понравится это красивое и вкусное замороженное лакомство

Клубнично-фисташковый десерт из греческого йогурта: как приготовить

0:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Клубника и фисташки покрывают тонким слоем прослойку из греческого йогурта. Вам явно понравится это красивое и вкусное замороженное лакомство. Крошка из шоколадного печенья дополнит этот сытный десерт.

Фото: eatingwell.com by TED + CHELSEA CAVANAUGH

Ингредиенты

3 чашки греческого йогурта из цельного молока

2 столовые ложки мёда

1 чашка нарезанной клубники

1/4 стакана нарезанных фисташек

3 столовые ложки крошки из шоколадного печенья

Приготовление:

Застелите противень с бортиками пергаментной бумагой или силиконовым ковриком для выпечки. Смешайте йогурт и мёд в средней миске. Равномерно распределите смесь на подготовленном противне. Сверху разложите клубнику, фисташки и крошку из печенья. Заморозьте до твёрдого состояния (минимум 3 часа держать в морозилке). Для подачи разрежьте или разломите на кусочки.