Клубнично-фисташковый десерт из греческого йогурта: вам явно понравится это красивое и вкусное замороженное лакомство

Клубника и фисташки покрывают тонким слоем прослойку из греческого йогурта. Вам явно понравится это красивое и вкусное замороженное лакомство. Крошка из шоколадного печенья дополнит этот сытный десерт.
Фото: eatingwell.com by TED + CHELSEA CAVANAUGH
Ингредиенты
3 чашки греческого йогурта из цельного молока
2 столовые ложки мёда
1 чашка нарезанной клубники
1/4 стакана нарезанных фисташек
3 столовые ложки крошки из шоколадного печенья
Приготовление:
Застелите противень с бортиками пергаментной бумагой или силиконовым ковриком для выпечки.
Смешайте йогурт и мёд в средней миске.
Равномерно распределите смесь на подготовленном противне.
Сверху разложите клубнику, фисташки и крошку из печенья.
Заморозьте до твёрдого состояния (минимум 3 часа держать в морозилке). Для подачи разрежьте или разломите на кусочки.
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