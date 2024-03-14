Энергетические шарики с арахисовым маслом и черникой: не нужно запекать, легко приготовить

Шарики с арахисовым маслом и черникой помогут вам зарядиться энергией

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти полезные энергетические шарики, приготовленные из арахисового масла, шоколада и сушёной черники, содержат смесь простых и сложных углеводов, которые помогут вам зарядиться энергией.

Фото: eatingwell.com by JAMIE VESPA

Их не нужно запекать, легко приготовить из ингредиентов, которые у вас наверняка есть под рукой, например, из овса и орехового масла. Не стесняйтесь экспериментировать с различными добавками — например, другими сухофруктами или рублеными орехами — вместо шоколадной стружки и черники.

Ингредиенты

2 стакана овсяных хлопьев

1 стакан арахисового масла

1/2 стакана мёда

1/4 стакана шоколадной стружки

1/4 стакана сушёной черники

Приготовление

Смешайте в средней миске овсяные хлопья, арахисовое масло, мёд, шоколадную стружку и чернику, размешайте как следует. Используя столовую ложку, скатайте смесь в шарики. Храните в герметичном контейнере в холодильнике до 5 дней или в морозильной камере до 3 месяцев.