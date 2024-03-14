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Энергетические шарики с арахисовым маслом и черникой: не нужно запекать, легко приготовить

Шарики с арахисовым маслом и черникой помогут вам зарядиться энергией

1:02
Еда

Эти полезные энергетические шарики, приготовленные из арахисового масла, шоколада и сушёной черники, содержат смесь простых и сложных углеводов, которые помогут вам зарядиться энергией.

Шарики с арахисовым маслом и черникой помогут вам зарядиться энергией
Фото: eatingwell.com by JAMIE VESPA

Их не нужно запекать, легко приготовить из ингредиентов, которые у вас наверняка есть под рукой, например, из овса и орехового масла. Не стесняйтесь экспериментировать с различными добавками — например, другими сухофруктами или рублеными орехами — вместо шоколадной стружки и черники.

Ингредиенты

  • 2 стакана овсяных хлопьев
  • 1 стакан арахисового масла
  • 1/2 стакана мёда
  • 1/4 стакана шоколадной стружки
  • 1/4 стакана сушёной черники

Приготовление

  1. Смешайте в средней миске овсяные хлопья, арахисовое масло, мёд, шоколадную стружку и чернику, размешайте как следует.
  2. Используя столовую ложку, скатайте смесь в шарики.
  3. Храните в герметичном контейнере в холодильнике до 5 дней или в морозильной камере до 3 месяцев.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ШАРИКИ | полезный перекус
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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