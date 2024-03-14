Энергетические шарики с арахисовым маслом и черникой: не нужно запекать, легко приготовить

Эти полезные энергетические шарики, приготовленные из арахисового масла, шоколада и сушёной черники, содержат смесь простых и сложных углеводов, которые помогут вам зарядиться энергией.
Фото: eatingwell.com by JAMIE VESPA
Их не нужно запекать, легко приготовить из ингредиентов, которые у вас наверняка есть под рукой, например, из овса и орехового масла. Не стесняйтесь экспериментировать с различными добавками — например, другими сухофруктами или рублеными орехами — вместо шоколадной стружки и черники.
Ингредиенты
2 стакана овсяных хлопьев
1 стакан арахисового масла
1/2 стакана мёда
1/4 стакана шоколадной стружки
1/4 стакана сушёной черники
Приготовление
Смешайте в средней миске овсяные хлопья, арахисовое масло, мёд, шоколадную стружку и чернику, размешайте как следует.
Используя столовую ложку, скатайте смесь в шарики.
Храните в герметичном контейнере в холодильнике до 5 дней или в морозильной камере до 3 месяцев.
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