Воздушная и нежная намазка для сэндвичей из творога, зелени и специй. Как же это вкусно!

Как приготовить вкусную намазку на хлеб

0:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Придайте этому творогу собственный оригинальный вкус, приготовив его с любимыми свежими травами. Вы можете использовать его как соус для салата со свежими овощами или как намазку для сэндвичей.

Фото: eatingwell.com by RACHEL MAREK

Ингредиенты

Жирный творог — где-то 450 г

2 столовые ложки лимонного сока

1 столовая ложка оливкового масла

1/4 стакана мелко нарезанной зелени, например, петрушки, базилика или укропа, плюс ещё немного для украшения

1/4 чайной ложки молотого перца

Приготовление

Выложите творог в кухонный комбайн или блендер и взбейте на высокой мощности, пока смесь не станет однородной и кремовой (около 1 минуты). Добавьте лимонный сок, масло, зелень и перец. Взбивайте, пока хорошо не перемешается. При желании украсьте ещё зеленью.