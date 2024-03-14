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Воздушная и нежная намазка для сэндвичей из творога, зелени и специй. Как же это вкусно!

Как приготовить вкусную намазку на хлеб

0:51
Еда

Придайте этому творогу собственный оригинальный вкус, приготовив его с любимыми свежими травами. Вы можете использовать его как соус для салата со свежими овощами или как намазку для сэндвичей.

Как приготовить вкусную намазку на хлеб
Фото: eatingwell.com by RACHEL MAREK

Ингредиенты

  • Жирный творог — где-то 450 г
  • 2 столовые ложки лимонного сока
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 1/4 стакана мелко нарезанной зелени, например, петрушки, базилика или укропа, плюс ещё немного для украшения
  • 1/4 чайной ложки молотого перца

Приготовление

  1. Выложите творог в кухонный комбайн или блендер и взбейте на высокой мощности, пока смесь не станет однородной и кремовой (около 1 минуты).
  2. Добавьте лимонный сок, масло, зелень и перец. Взбивайте, пока хорошо не перемешается.
  3. При желании украсьте ещё зеленью.
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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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