С ароматом копчёностей: запомните рецепт этого горохового супа с колбасой, он понравится всей вашей семье

Гороховый суп с колбасой чоризо в мультиварке: сытный обед, который легко приготовить

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Для этого лёгкого горохового супа, приготовленного в мультиварке, выбирайте копчёную острую свиную колбасу чоризо. Если вы не можете найти сырую чоризо, любая итальянская колбаса станет прекрасной заменой.

Фото: eatingwell.com

Ингредиенты

4 чашки куриного бульона

4 стакана воды

Полкило картофеля, нарезанного кубиками

2 чашки жёлтого колотого гороха

1 большая луковица, нарезанная кубиками

2 большие моркови, нарезанные ломтиками

6 зубчиков чеснока, мелко нарезанных

1 столовая ложка паприки

2 чайные ложки сушёного орегано

3/4 чайной ложки соли

Полкило чоризо

1/2 чайной ложки молотого перца

1/4 стакана микрозелени или ростков для украшения

Приготовление

Влейте в мультиварку бульон, воду, добавьте картофель, горох, лук, морковь, чеснок, паприку, орегано и соль. Готовьте на высокой мощности в течение 4 часов или на низкой мощности в течение 8 часов. За несколько минут до подачи выньте чоризо из оболочки и покрошите в большую сковороду. Готовьте на среднем огне, помешивая, до готовности, 3-5 минут. Добавьте чоризо в суп вместе с перцем и оставшейся солью. При желании украсьте микрозеленью (или ростками).