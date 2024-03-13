С ароматом копчёностей: запомните рецепт этого горохового супа с колбасой, он понравится всей вашей семье

Для этого лёгкого горохового супа, приготовленного в мультиварке, выбирайте копчёную острую свиную колбасу чоризо. Если вы не можете найти сырую чоризо, любая итальянская колбаса станет прекрасной заменой.
Фото: eatingwell.com
Ингредиенты
4 чашки куриного бульона
4 стакана воды
Полкило картофеля, нарезанного кубиками
2 чашки жёлтого колотого гороха
1 большая луковица, нарезанная кубиками
2 большие моркови, нарезанные ломтиками
6 зубчиков чеснока, мелко нарезанных
1 столовая ложка паприки
2 чайные ложки сушёного орегано
3/4 чайной ложки соли
Полкило чоризо
1/2 чайной ложки молотого перца
1/4 стакана микрозелени или ростков для украшения
Приготовление
Влейте в мультиварку бульон, воду, добавьте картофель, горох, лук, морковь, чеснок, паприку, орегано и соль. Готовьте на высокой мощности в течение 4 часов или на низкой мощности в течение 8 часов.
За несколько минут до подачи выньте чоризо из оболочки и покрошите в большую сковороду. Готовьте на среднем огне, помешивая, до готовности, 3-5 минут.
Добавьте чоризо в суп вместе с перцем и оставшейся солью. При желании украсьте микрозеленью (или ростками).
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