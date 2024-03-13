Яблочные пончики с глазурью из орехового масла и кокоса: вам понравится этот фантастический десерт к чаю

Яблочные пончики: простой рецепт из трёх ингредиентов

0:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот простой рецепт из трёх ингредиентов превращает ломтики яблок в "пончики".

Фото: eatingwell.com

Покрытые ореховым маслом и кокосом, они превращаются в сытный десерт без добавления сахара или полезную закуску.

Ингредиенты

1 среднее яблоко

3 столовые ложки миндального масла

2 чайные ложки тёртого несладкого кокоса

Приготовление

Удалите сердцевину яблока с помощью специального инструмента, разрежьте его поперек на 8 тонких колец. Смажьте каждое яблочное кольцо миндальным маслом. Посыпьте кокосовой стружкой. Полезный десерт готов.