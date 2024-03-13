Кисло-сладкий суп из говядины и капусты: вы просто обязаны его попробовать. Сытно и невероятно вкусно!

В этом полезном кисло-сладком супе сочетаются говядина, тмин, сладкая паприка и капуста — ингредиенты, которые играют главную роль во многих немецких блюдах.
Фото: eatingwell.com
Особенно вкусно его подавать с хрустящим ржаным хлебом. Чтобы суп получился ещё более сытным, добавьте к капусте нарезанный кубиками варёный картофель.
Ингредиенты
1 столовая ложка канолового масла
Полкило нежирного говяжьего фарша
1,5 чайной ложки тмина
1 чайная ложка сушёного тимьяна
2,5 стакана замороженной смеси болгарского перца и лука
1 среднее яблоко сорта Голден или другое кисло-сладкое яблоко, нарезанное кубиками
6 чашек говяжьего бульона
1 банка измельчённых или нарезанных кубиками помидоров в собственном соку
1,5 столовой ложки мёда
1 столовая ложка паприки
3 чашки крупно нарезанной савойской капусты
1-2 столовые ложки яблочного уксуса
1/4 чайной ложки соли
Свежемолотый перец по вкусу
Приготовление
Нагрейте масло в кастрюле на среднем огне. Добавьте говядину, тмин и тимьян и поджарьте, помешивая, пока мясо не подрумянится, около 4 минут. Добавьте смесь перца и лука и яблоко, готовьте, помешивая, ещё 2-3 минуты.
Добавьте бульон, помидоры, мёд и перец. Готовьте 8-10 минут.
Добавьте капусту и готовьте, пока она не станет мягкой, ещё 3-4 минуты. Заправьте уксусом по вкусу, посолите и поперчите.
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