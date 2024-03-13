Кисло-сладкий суп из говядины и капусты: вы просто обязаны его попробовать. Сытно и невероятно вкусно!

Суп из говядины с капустой: вкусно есть с хрустящим ржаным хлебом

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

В этом полезном кисло-сладком супе сочетаются говядина, тмин, сладкая паприка и капуста — ингредиенты, которые играют главную роль во многих немецких блюдах.

Фото: eatingwell.com

Особенно вкусно его подавать с хрустящим ржаным хлебом. Чтобы суп получился ещё более сытным, добавьте к капусте нарезанный кубиками варёный картофель.

Ингредиенты

1 столовая ложка канолового масла

Полкило нежирного говяжьего фарша

1,5 чайной ложки тмина

1 чайная ложка сушёного тимьяна

2,5 стакана замороженной смеси болгарского перца и лука

1 среднее яблоко сорта Голден или другое кисло-сладкое яблоко, нарезанное кубиками

6 чашек говяжьего бульона

1 банка измельчённых или нарезанных кубиками помидоров в собственном соку

1,5 столовой ложки мёда

1 столовая ложка паприки

3 чашки крупно нарезанной савойской капусты

1-2 столовые ложки яблочного уксуса

1/4 чайной ложки соли

Свежемолотый перец по вкусу

Приготовление

Нагрейте масло в кастрюле на среднем огне. Добавьте говядину, тмин и тимьян и поджарьте, помешивая, пока мясо не подрумянится, около 4 минут. Добавьте смесь перца и лука и яблоко, готовьте, помешивая, ещё 2-3 минуты. Добавьте бульон, помидоры, мёд и перец. Готовьте 8-10 минут. Добавьте капусту и готовьте, пока она не станет мягкой, ещё 3-4 минуты. Заправьте уксусом по вкусу, посолите и поперчите.