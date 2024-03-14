Остатки недоеденных блинов превращаются... во вкуснейшую запеканку с фаршем и сыром!

Когда остаются недоеденные блины после застолья, обеда или ужина, запеканка из остатков может быть отличным способом их использования. Несколько несъеденных блинов, которые со временем становятся сухими, можно превратить во вкусное блюдо.
Фото: commons.wikimedia.org by David Monniaux is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Запеканка из остатков блинов по рекомендации сайта "Едим Дома" может быть приготовлена в сладком или несладком варианте.
Вот что вам потребуется для несладкого варианта с фаршем, луком и сыром:
— 3 готовых блина,
— 200 г куриного фарша,
— 100 г сыра,
— 1 луковица.
Для приготовления соуса вам понадобятся:
— 200 мл молока,
— 2 столовые ложки сливочного масла,
— 2 столовые ложки пшеничной муки,
— 2 щепотки соли,
— 1 щепотка чёрного молотого перца,
— 1 щепотка мускатного ореха.
Приготовление:
Мелко нашинкуйте лук и обжарьте его на растительном масле до прозрачности.
Добавьте куриной фарш и тушите на среднем огне до готовности.
Выложите обжаренный фарш из сковороды. В той же сковороде растопите сливочное масло и просейте пшеничную муку. Хорошо перемешайте, чтобы избавиться от комков.
Постепенно влейте теплое молоко, добавьте соль, черный молотый перец и мускатный орех. Постоянно помешивая, доведите соус до готовности.
Верните обжаренный фарш в соус и прогрейте все вместе 3-4 минуты.
Равномерно распределите начинку на блинах, сверните их в рулеты и нарежьте на кусочки примерно 2-3 см.
Выложите нарезку в жаропрочную форму, предварительно смазанную маслом, посыпьте тертым сыром и запекайте в духовке при температуре 180°C. Запекайте около 10 минут или до плавления сыра.
Приятного аппетита! Эта запеканка из остатков блинов станет вкусным и оригинальным блюдом для вашего обеда или ужина.
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