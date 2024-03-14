Салат из капусты, лука и свежих огурцов с медово-горчичной заправкой: настоящий витаминный заряд

Салат из капусты, лука и свежих огурцов: изюминку ему придаёт пикантная медово-горчичная заправка

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Весной в рацион нужно добавлять как можно больше зелени и свежих овощей, ведь наш организм после зимы отчаянно нуждается в витаминах.

Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Приготовьте простой и вкусный рецепт салата из свежей капусты, лука и огурцов с пикантной заправкой из мёда и горчицы от сайта RussianFood.com. Он очень лёгкий и хрустящий, и в нём нет никакого майонеза!

Ингредиенты (на 3 порции):

— 250 г молодой капусты,

— 200 г свежих огурцов (2 шт.),

— 50 г красного репчатого лука (половина луковицы),

— 3-4 веточки свежей петрушки (около 15 г).

Для заправки:

— 1 столовая ложка оливкового масла,

— 1 чайная ложка зернистой горчицы,

— 1 чайная ложка мёда,

— сок половины лимона,

— половина чайной ложки соли (или по вкусу),

— щепотка чёрного молотого перца.

Приготовление:

В миске соедините оливковое масло, зернистую горчицу, мёд, сок половины лимона, соль и чёрный перец. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты хорошо смешались и создали густую заправку. Нарежьте огурцы на тонкие ломтики. Если кожица огурцов горькая, ее можно удалить. Красный репчатый лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами. Молодую капусту нарежьте мелкими кусочками и слегка помните её руками. Петрушку мелко нарежьте. В большой миске соедините капусту, огурцы, лук и петрушку. Добавьте готовую заправку в салат и хорошо перемешайте, чтобы все овощи были равномерно покрыты заправкой. Оставьте салат на несколько минут перед подачей, чтобы ароматы и вкусы соединились.

Ваш салат из капусты, лука и огурцов с пикантной медово-горчичной заправкой готов к подаче. Наслаждайтесь свежим и вкусным блюдом! Приятного аппетита!