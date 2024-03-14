Салат из капусты, лука и свежих огурцов с медово-горчичной заправкой: настоящий витаминный заряд

Весной в рацион нужно добавлять как можно больше зелени и свежих овощей, ведь наш организм после зимы отчаянно нуждается в витаминах.
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Приготовьте простой и вкусный рецепт салата из свежей капусты, лука и огурцов с пикантной заправкой из мёда и горчицы от сайта RussianFood.com. Он очень лёгкий и хрустящий, и в нём нет никакого майонеза!
Ингредиенты (на 3 порции):
— 250 г молодой капусты,
— 200 г свежих огурцов (2 шт.),
— 50 г красного репчатого лука (половина луковицы),
— 3-4 веточки свежей петрушки (около 15 г).
Для заправки:
— 1 столовая ложка оливкового масла,
— 1 чайная ложка зернистой горчицы,
— 1 чайная ложка мёда,
— сок половины лимона,
— половина чайной ложки соли (или по вкусу),
— щепотка чёрного молотого перца.
Приготовление:
В миске соедините оливковое масло, зернистую горчицу, мёд, сок половины лимона, соль и чёрный перец. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты хорошо смешались и создали густую заправку.
Нарежьте огурцы на тонкие ломтики. Если кожица огурцов горькая, ее можно удалить.
Красный репчатый лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами.
Молодую капусту нарежьте мелкими кусочками и слегка помните её руками.
Петрушку мелко нарежьте.
В большой миске соедините капусту, огурцы, лук и петрушку.
Добавьте готовую заправку в салат и хорошо перемешайте, чтобы все овощи были равномерно покрыты заправкой.
Оставьте салат на несколько минут перед подачей, чтобы ароматы и вкусы соединились.
Ваш салат из капусты, лука и огурцов с пикантной медово-горчичной заправкой готов к подаче. Наслаждайтесь свежим и вкусным блюдом! Приятного аппетита!
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