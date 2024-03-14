Вкусный компот из сухофруктов в кастрюле: варим по всем правилам

Как приготовить вкусный компот из сухофруктов

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Правильно сваренный компот из сухофруктов имеет насыщенный вкус, довольно тёмный, красивый цвет, он очень вкусен и содержит много витаминов.

Фото: commons.wikimedia.org by E4024 is licensed under CC BY-SA 4.0

Вот простой и вкусный рецепт приготовления компота из сухофруктов, которым поделился сайт Nuts.24.

Ингредиенты:

— 1 литр воды,

— 75-100 грамм сахара (можно уменьшить по своему вкусу),

— 200 грамм ассорти сухофруктов,

— 1 грамм лимонной кислоты.

Приготовление

Налейте воду в кастрюлю и поставьте её на плиту. Дождитесь, пока вода закипит. В это время переберите ассорти сухофруктов, удалив плодоножки, мусор и семена. Хорошо промойте фрукты в теплой воде, чтобы удалить всю грязь. Как только вода закипит, добавьте сухофрукты. Дождитесь, пока вода снова закипит. Важно не добавлять сахар и лимонную кислоту сразу. Варите сухофрукты в компоте около 15-20 минут. Не рекомендуется варить их долго, чтобы сохранить полезные свойства фруктов и избежать разваривания. После истечения времени добавьте сахар и лимонную кислоту. Хорошо перемешайте и закройте крышкой. Чтобы компот приобрел более тёмный, привлекательный цвет и обогатился вкусом, оставьте его под крышкой на несколько часов. Можно накрыть кастрюлю пледом или полотенцем. Если желаете употребить компот сразу, учтите, что вкус будет более водянистым. Чтобы получить более концентрированный вкус, оставьте компот остывать до комнатной температуры под крышкой. После этого разлейте компот по стаканам и подавайте.

Компот из сухофруктов готов! Он отлично подходит для утоления жажды в жаркий день или для создания праздничного настроения в холодный сезон. Он богат витаминами и полезными веществами из сухофруктов. Приятного аппетита!