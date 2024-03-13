Рецепт картошки с овощами на сковороде: можно использовать любые овощи по вашему вкусу

Картошка с овощами на сковороде: лёгкий и вкусный ужин без мяса и рыбы

2:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Это очень простой рецепт картошки с овощами на сковороде от сайта "Меню недели", который можно приготовить для лёгкого ужина. В этом блюде нет мяса, но при этом оно сытное и очень вкусное!

Фото: commons.wikimedia.org by Gloria Cabada-Leman is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Вам потребуются следующие ингредиенты:

— 500 г картофеля,

— 100 г моркови,

— 100 г лука репчатого,

— 70 г стручковой фасоли,

— 60 г сладкого перца,

— 100 г брокколи,

— 100 г кабачка,

— соль и молотый чёрный перец по вкусу,

— 5 г приправы для картофеля,

— 30 мл растительного масла.

Вот пошаговая инструкция по приготовлению картошки с овощами на сковороде:

Очистите и нарежьте лук небольшими произвольными кусочками. В глубокой сковороде разогрейте растительное масло и добавьте нарезанный лук. Обжарьте его 1-2 минуты на умеренном огне. Очистите, промойте и нарежьте морковь кубиками. Добавьте морковь к луку и обжарьте еще 1-2 минуты, помешивая. Очистите картофель от кожуры, промойте и нарежьте его средними кусочками. Добавьте нарезанную картошку в сковороду к остальным овощам и готовьте 15-20 минут на маленьком огне под крышкой, пока картофель не станет почти мягким. Нарежьте кабачок кубиками и добавьте его в сковороду. Обжарьте пару минут на небольшом огне, помешивая. Добавьте стручковую фасоль, нарезанный соломкой сладкий перец и соцветия брокколи. Готовьте на небольшом огне под крышкой 10-15 минут, пока овощи не станут более мягкими и сохранят свою форму. Приправьте овощи солью, молотым черным перцем и приправой для картофеля. Готовьте еще 2-3 минуты на небольшом огне, помешивая.

Готовую картошку с овощами можно подавать к столу в качестве основного блюда или дополнить рыбными, мясными блюдами или салатом из свежих или маринованных овощей. Это блюдо получается вкусным и сытным даже без мяса. Вы можете экспериментировать с овощами в соответствии со своим вкусом и предпочтениями. Наслаждайтесь!