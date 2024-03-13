Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда именно и чем удобрять крыжовник
Глава ФПБК предложил запретить концерты и авторские отчисления для артистов, вернувшихся в России
"СОГАЗ" застрахует спортивную арену "Лужники" на 35 миллиардов рублей
Домашний шампунь с мёдом: рецепт и советы по выбору эфирных масел
Шесть фильмов о дружбе, которая восхищает
Директор автосервиса рассказал, нужно ли заделывать сколы на лобовом стекле
Лолита заявила, что не платит зарплату своим музыкантам уже 2,5 месяца
Как приготовить замороженный тропический десерт из ананасов и манго
Кошки-долгожители
Рецепт картошки с овощами на сковороде: можно использовать любые овощи по вашему вкусу

Картошка с овощами на сковороде: лёгкий и вкусный ужин без мяса и рыбы

2:08
Еда

Это очень простой рецепт картошки с овощами на сковороде от сайта "Меню недели", который можно приготовить для лёгкого ужина. В этом блюде нет мяса, но при этом оно сытное и очень вкусное!

Картошка с овощами на сковороде: лёгкий и вкусный ужин без мяса и рыбы
Фото: commons.wikimedia.org by Gloria Cabada-Leman is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Вам потребуются следующие ингредиенты:

— 500 г картофеля,

— 100 г моркови,

— 100 г лука репчатого,

— 70 г стручковой фасоли,

— 60 г сладкого перца,

— 100 г брокколи,

— 100 г кабачка,

— соль и молотый чёрный перец по вкусу,

— 5 г приправы для картофеля,

— 30 мл растительного масла.

Вот пошаговая инструкция по приготовлению картошки с овощами на сковороде:

  1. Очистите и нарежьте лук небольшими произвольными кусочками.
  2. В глубокой сковороде разогрейте растительное масло и добавьте нарезанный лук. Обжарьте его 1-2 минуты на умеренном огне.
  3. Очистите, промойте и нарежьте морковь кубиками. Добавьте морковь к луку и обжарьте еще 1-2 минуты, помешивая.
  4. Очистите картофель от кожуры, промойте и нарежьте его средними кусочками.
  5. Добавьте нарезанную картошку в сковороду к остальным овощам и готовьте 15-20 минут на маленьком огне под крышкой, пока картофель не станет почти мягким.
  6. Нарежьте кабачок кубиками и добавьте его в сковороду. Обжарьте пару минут на небольшом огне, помешивая.
  7. Добавьте стручковую фасоль, нарезанный соломкой сладкий перец и соцветия брокколи. Готовьте на небольшом огне под крышкой 10-15 минут, пока овощи не станут более мягкими и сохранят свою форму.
  8. Приправьте овощи солью, молотым черным перцем и приправой для картофеля. Готовьте еще 2-3 минуты на небольшом огне, помешивая.

Готовую картошку с овощами можно подавать к столу в качестве основного блюда или дополнить рыбными, мясными блюдами или салатом из свежих или маринованных овощей. Это блюдо получается вкусным и сытным даже без мяса. Вы можете экспериментировать с овощами в соответствии со своим вкусом и предпочтениями. Наслаждайтесь!

КАРТОШКА С ОВОЩАМИ на сковороде | Меню недели | Кулинарная школа | Меню недели | Кулинарная школа
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Конспирологов не остановить: Кейт Миддлтон может отказаться от престола

Королевская семья на грани развода.

Принцесса Кейт Миддлтон хочет отречься от королевских обязанностей
Елена Ханга поделилась фото с дочерью, которую принимают за ее внучку
Елена Ханга показала свою дочь, которая удивила необычной внешностью
Не выбрасывайте апельсиновые корки: приготовьте из них необычный витаминный напиток
Любовь зла: реальные случаи, как сотрудницы правоохранительных органов становились сообщницами своих возлюбленных-арестантов
Доверия к Западу нет. Путин обозначил чёткие векторы российской политики Дмитрий Плотников Reuters: Россия разорит крупнейший депозитарий Евросоюза, если будут изъяты активы ЦБ РФ Любовь Степушова В США обратили внимание на активизацию бригады истребителей J-16 Китая Петр Ермилин
Сбежавшая Пугачева продолжает зарабатывать в России: сколько музыкальные сервисы платят Примадонне за прослушивание ее треков
"Беременной никто не видел": 78-летний Петросян и 35-летняя Татьяна Брухунова стали родителями во второй раз
Сводка с фронта: подробности провала ВСУ на границе РФ, освобождено Невельское
Сводка с фронта: подробности провала ВСУ на границе РФ, освобождено Невельское
Последние материалы
Суперфуды, без которых нельзя обойтись после 35
Когда отвращение к мясу тревожный сигнал: советы врача Ольги Чирковой
Исследователи рассказали о связи между нанопластиком и инфарктами
Президент Федерации фигурного катания на коньках России не верит, что тренер мог дать допинг Валиевой
Malr1ne набрал 13 тысяч рейтинговых очков в Dota 2
В каких случаях гражданам РФ можно не платить налоги
Тайский Минздрав призывает туристов и местных вооружиться против лихорадки Денге
Маленькие тайны фильма "Укрощение строптивого"
ЛДПР выступает за привязку стипендий студентов к МРОТ
Почему собака тянет за поводок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников