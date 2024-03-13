Сливочный клубнично-персиковый смузи с семенами чиа: настоящий коктейль из клетчатки и полезных кислот Омега-3

Этот сливочный клубнично-персиковый смузи с семенами чиа содержит 10 граммов клетчатки, столь необходимой для здоровья кишечника.
Семена чиа обладают множеством полезных для здоровья преимуществ: помимо клетчатки, в них содержатся полезные для сердца жирные кислоты Омега-3, а также кальций и железо. Семена чиа также богаты антиоксидантами, которые помогают защитить от воспалений, старения и болезней сердца.
Для этого рецепта используется сочетание клубники, персиков и вишни.
Поместите в блендер клубнику, персики, миндальное молоко, йогурт, вишню, финики и семена чиа. Взбивайте до получения однородной массы, около 30 секунд. Разлейте по стаканам и сразу подавайте.
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