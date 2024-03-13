Клубнично-свекольный салат: вы удивите гостей таким необычным сочетанием продуктов

Фруктово-овощной салат: простое, но вкусное блюдо из простой свёклы и клубники

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот красивый летний салат из клубники и свёклы идеально подходит для пикника и даже праздничного обеда. Ваши гости будут в восторге!

Фото: eatingwell.com

Ингредиенты

3 чашки охлаждённой, жареной или варёной свёклы, нарезанной кубиками

1/4 стакана апельсинового сока

2 столовые ложки оливкового масла

1/4 чайной ложки соли

1/8 чайной ложки чёрного перца

6 чашек свежей рукколы

2 чашки разрезанной на четвертинки клубники

28 г измельчённого козьего сыра

1/4 стакана нарезанного поджаренного миндаля

Приготовление

Положите свёклу в среднюю миску (убрав всю жидкость, которая могла собраться, пока свёкла хранилась в холодильнике). Для заправки в банке с завинчивающейся крышкой смешайте оставшуюся свекольную жидкость, апельсиновый сок, масло, соль и перец, хорошо встряхните, чтобы всё перемешалось. Залейте соусом свёклу. Выложите на большое сервировочное блюдо рукколу. Полейте свекольно-заправочной смесью, сверху выложите клубнику, затем козий сыр. Посыпать миндалём.