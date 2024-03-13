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Клубнично-свекольный салат: вы удивите гостей таким необычным сочетанием продуктов

Фруктово-овощной салат: простое, но вкусное блюдо из простой свёклы и клубники

1:08
Еда

Этот красивый летний салат из клубники и свёклы идеально подходит для пикника и даже праздничного обеда. Ваши гости будут в восторге!

Фруктово-овощной салат: простое, но вкусное блюдо из простой свёклы и клубники
Фото: eatingwell.com

Ингредиенты

  • 3 чашки охлаждённой, жареной или варёной свёклы, нарезанной кубиками
  • 1/4 стакана апельсинового сока
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 1/8 чайной ложки чёрного перца
  • 6 чашек свежей рукколы
  • 2 чашки разрезанной на четвертинки клубники
  • 28 г измельчённого козьего сыра
  • 1/4 стакана нарезанного поджаренного миндаля

Приготовление

  1. Положите свёклу в среднюю миску (убрав всю жидкость, которая могла собраться, пока свёкла хранилась в холодильнике).
  2. Для заправки в банке с завинчивающейся крышкой смешайте оставшуюся свекольную жидкость, апельсиновый сок, масло, соль и перец, хорошо встряхните, чтобы всё перемешалось. Залейте соусом свёклу.
  3. Выложите на большое сервировочное блюдо рукколу. Полейте свекольно-заправочной смесью, сверху выложите клубнику, затем козий сыр. Посыпать миндалём. 
Свекольный салат по-грузински
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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