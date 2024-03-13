Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Коми был обнаружен второй случай инфекционного менингита
Ксения Бородина в жесткой форме выразилась про препарат "Оземпик"
Замминистра ЖКХ Музыченко: деревянные многоэтажки начнут строить через два года
Витамин D и здоровье: почему важно обсудить прием с врачом в России
Лолита Милявская заверила, что будет очень скромно одеваться
Что делать, если у вас на участке есть проволочник?
В Австрии разработан метод утилизации промышленных отходов при помощи дрожжей
В Молдавии хотят лишить гражданства лидера оппозиции
Лолита не собирается посещать Донбасс по примеру Филиппа Киркорова
Аппетитная брокколи, покрытая глазурью из имбиря и мисо! Такое блюдо вы ещё не пробовали

Брокколи в глазури из имбиря и мисо: оригинальное блюдо с азиатскими нотками

1:19
Еда

Немного кленового сиропа или мёда уравновешивает вкус мисо, одновременно загущая соус и покрывая обжаренную брокколи глянцевой глазурью.

Брокколи в глазури из имбиря и мисо: оригинальное блюдо с азиатскими нотками
Фото: eatingwell.com by JACOB FOX

Ингредиенты

  • 2 столовые ложки белого мисо
  • 1 столовая ложка тёртого свежего имбиря
  • 1 чайная ложка кленового сиропа или мёда
  • 1 чайная ложка кунжутного масла
  • 1/2 чайной ложки соевого соуса
  • 1/2 чайной ложки рисового уксуса
  • Щепотка белого перца
  • 2 столовые ложки арахисового или канолового масла
  • 8 чашек соцветий брокколи
  • 3 столовые ложки воды
  • 2 чайные ложки поджаренных семян кунжута
  • Нарезанный зелёный лук

Приготовление

  1. Взбейте в небольшой миске мисо, имбирь, кленовый сироп (или мёд), кунжутное масло, соевый соус, уксус и белый перец. Поставьте возле плиты.
  2. Нагрейте арахисовое (или каноловое) масло в воке с плоским дном или большой сковороде на сильном огне. Добавьте брокколи и готовьте, время от времени помешивая, пока овощ не подрумянится, около 2 минут. Добавьте воды и накройте крышкой. Тушите 2–3 минуты.
  3. Добавьте смесь мисо и перемешайте, чтобы она покрыла брокколи. Подавайте, посыпав кунжутом и зелёным луком.
В каком виде лучше всего употреблять брокколи?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Невеста Романа Капаклы из "Дома-2" объявила о беременности: "Теперь моё сердце бьётся за двоих!"

Татьяна Мусульбес, невеста участника "Дома-2" Романа Капаклы, волнующе объявила в своих соцсетях о своей беременности.

Невеста Романа Капаклы из "Дома-2" ждёт ребёнка: "Мечтала об этом столько времени"
Россияне смогут въезжать в Европу без биометрического паспорта
ЕС открывает двери: россияне могут въезжать без биометрического паспорта
Валерия хотела выгнать Иосифа Пригожина из дома. Что стало причиной?
Власти Болгарии требуют от "ЛУКОЙЛа" вернуть скидку на нефть Urals для помощи детям
Reuters: Россия разорит крупнейший депозитарий Евросоюза, если будут изъяты активы ЦБ РФ Любовь Степушова Украина хочет втянуть Грузию в военный конфликт с Россией Дмитрий Плотников В США обратили внимание на активизацию бригады истребителей J-16 Китая Петр Ермилин
Сводка СВО: враг атакует границу России, дорога на Часов Яр открыта
Можно остаться дома и отдохнуть: названы породы собак, которых совсем не нужно выгуливать
Поспешишь — людей насмешишь: названы породы собак, которые ни при каких обстоятельствах нельзя заводить новичкам
Поспешишь — людей насмешишь: названы породы собак, которые ни при каких обстоятельствах нельзя заводить новичкам
Последние материалы
В Молдавии хотят лишить гражданства лидера оппозиции
Лолита не собирается посещать Донбасс по примеру Филиппа Киркорова
Владимир Путин рассказал о мерах минимизации потерь личного состава ВС при наступлении
Студент из Удмуртии установил два рекорда Гиннесса
Идея поддержки Украины все меньше привлекает людей в США
Дважды мама Юлия Михальчик рассказала об отношении к пластической хирургии
Электрокары и холод: какие сюрпризы ждать владельцам в зимний период
Самарская область вошла в рейтинг самых востребованных направлений для летних поездок россиян
Прохор Шаляпин возглавил "Министерство старости"
В телефоне звезды реалити Ким Кардашьян заметили неприличное приложение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников