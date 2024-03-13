Аппетитная брокколи, покрытая глазурью из имбиря и мисо! Такое блюдо вы ещё не пробовали

Немного кленового сиропа или мёда уравновешивает вкус мисо, одновременно загущая соус и покрывая обжаренную брокколи глянцевой глазурью.
Фото: eatingwell.com by JACOB FOX
Ингредиенты
2 столовые ложки белого мисо
1 столовая ложка тёртого свежего имбиря
1 чайная ложка кленового сиропа или мёда
1 чайная ложка кунжутного масла
1/2 чайной ложки соевого соуса
1/2 чайной ложки рисового уксуса
Щепотка белого перца
2 столовые ложки арахисового или канолового масла
8 чашек соцветий брокколи
3 столовые ложки воды
2 чайные ложки поджаренных семян кунжута
Нарезанный зелёный лук
Приготовление
Взбейте в небольшой миске мисо, имбирь, кленовый сироп (или мёд), кунжутное масло, соевый соус, уксус и белый перец. Поставьте возле плиты.
Нагрейте арахисовое (или каноловое) масло в воке с плоским дном или большой сковороде на сильном огне. Добавьте брокколи и готовьте, время от времени помешивая, пока овощ не подрумянится, около 2 минут. Добавьте воды и накройте крышкой. Тушите 2–3 минуты.
Добавьте смесь мисо и перемешайте, чтобы она покрыла брокколи. Подавайте, посыпав кунжутом и зелёным луком.
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