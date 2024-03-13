Аппетитная брокколи, покрытая глазурью из имбиря и мисо! Такое блюдо вы ещё не пробовали

Брокколи в глазури из имбиря и мисо: оригинальное блюдо с азиатскими нотками

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Немного кленового сиропа или мёда уравновешивает вкус мисо, одновременно загущая соус и покрывая обжаренную брокколи глянцевой глазурью.

Фото: eatingwell.com by JACOB FOX

Ингредиенты

2 столовые ложки белого мисо

1 столовая ложка тёртого свежего имбиря

1 чайная ложка кленового сиропа или мёда

1 чайная ложка кунжутного масла

1/2 чайной ложки соевого соуса

1/2 чайной ложки рисового уксуса

Щепотка белого перца

2 столовые ложки арахисового или канолового масла

8 чашек соцветий брокколи

3 столовые ложки воды

2 чайные ложки поджаренных семян кунжута

Нарезанный зелёный лук

Приготовление

Взбейте в небольшой миске мисо, имбирь, кленовый сироп (или мёд), кунжутное масло, соевый соус, уксус и белый перец. Поставьте возле плиты. Нагрейте арахисовое (или каноловое) масло в воке с плоским дном или большой сковороде на сильном огне. Добавьте брокколи и готовьте, время от времени помешивая, пока овощ не подрумянится, около 2 минут. Добавьте воды и накройте крышкой. Тушите 2–3 минуты. Добавьте смесь мисо и перемешайте, чтобы она покрыла брокколи. Подавайте, посыпав кунжутом и зелёным луком.