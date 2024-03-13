Секреты приготовления наваристого и прозрачного куриного бульона

Как приготовить прозрачный и вкусный куриный бульон

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Идеальный куриный бульон — наваристый, прозрачный и светло-золотистый. Добиться этого несложно, если знать некоторые особенности приготовления этого блюда, которыми делится сайт Food.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Guilhem Vellut from Paris, France is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Выбор правильных ингредиентов. Используйте суповую несушку вместо цыпленка-бройлера для насыщенного вкуса бульона. Обратите внимание на пропорциональность частей тушки, избегайте покупки птицы с явными дефектами. Использование дополнительных ингредиентов. Добавьте овощи, такие как лук, морковь и сельдерей, для более полезного и аппетитного блюда. Для придания золотистого цвета отвару, пассеруйте овощи на масле перед добавлением их в кастрюлю. Секреты варки идеального бульона.

Варите курицу на сильном огне вначале, затем промывайте мясо и варите на медленном огне минимум на час.

Избегайте бурления воды во время варки, чтобы сохранить прозрачность отвара.

Удаляйте образующуюся пену шумовкой, но не перемешивайте бульон.

После приготовления процедите бульон через марлю или сито для удаления остатков пены и белка.

При желании, осветлите бульон, взбив яичные белки, соединив их с отваром и прокипятив весь состав.

Следуя этим рекомендациям и секретам, вы сможете приготовить прозрачный, вкусный и насыщенный куриный бульон, который станет отличной основой для различных супов, а также очень вкусен сам по себе.