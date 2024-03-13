Ароматный куриный суп с лапшой и зелёным горошком: полезное блюдо, особенно в сезон простуд

Как приготовить классический куриный суп

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Классический куриный суп с лапшой — полезное блюдо, особенно в сезон простуд.

Фото: eatingwell.com

Чтобы получить вкусный куриный бульон, отварите куриные грудки с костями. Если у вас мало времени, смело используйте предварительно приготовленную курицу.

Ингредиенты

2 столовые ложки оливкового масла

1 чашка нарезанного лука

2 больших зубчика чеснока, измельчённых

1 столовая ложка нарезанного свежего или сушёного тимьяна

1 лавровый лист

8 чашек куриного бульона

1 кг куриных грудок с костями и без кожи

2 чашки нарезанного сельдерея

2 чашки нарезанной моркови

2 чашки замороженного горошка

Полторы чайной ложки соли

1/2 чайной ложки молотого перца

3 чашки варёной цельнозерновой яичной лапши

1/4 стакана нарезанной свежей петрушки

Приготовление

Нагрейте масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте лук и чеснок и готовьте, время от времени помешивая, до размягчения, 2-3 минуты. Добавьте тимьян и лавровый лист, варите, помешивая, 1 минуту. Добавьте бульон и курицу. Накройте крышкой, увеличьте огонь до сильного и доведите до кипения. Снимите крышку и готовьте куриный бульон. Во время приготовления курицы снимайте пену с поверхности. Переложите курицу на чистую разделочную доску. Когда мясо станет достаточно остывшим, снимите его с костей и нарежьте. Тем временем добавьте в кастрюлю сельдерей, морковь и горошек, верните на медленный огонь. Готовьте, пока овощи не станут мягкими, от 4 до 10 минут. Добавьте измельчённую курицу, соль, перец и лапшу, варите ещё около 3 минут. Снимите с огня и добавьте петрушку.