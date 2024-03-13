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Ароматный куриный суп с лапшой и зелёным горошком: полезное блюдо, особенно в сезон простуд

Как приготовить классический куриный суп

1:50
Еда

Классический куриный суп с лапшой — полезное блюдо, особенно в сезон простуд.

Как приготовить классический куриный суп
Фото: eatingwell.com

Чтобы получить вкусный куриный бульон, отварите куриные грудки с костями. Если у вас мало времени, смело используйте предварительно приготовленную курицу.

Ингредиенты

  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 1 чашка нарезанного лука
  • 2 больших зубчика чеснока, измельчённых
  • 1 столовая ложка нарезанного свежего или сушёного тимьяна
  • 1 лавровый лист
  • 8 чашек куриного бульона
  • 1 кг куриных грудок с костями и без кожи
  • 2 чашки нарезанного сельдерея
  • 2 чашки нарезанной моркови
  • 2 чашки замороженного горошка
  • Полторы чайной ложки соли
  • 1/2 чайной ложки молотого перца
  • 3 чашки варёной цельнозерновой яичной лапши
  • 1/4 стакана нарезанной свежей петрушки

Приготовление

  1. Нагрейте масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте лук и чеснок и готовьте, время от времени помешивая, до размягчения, 2-3 минуты.
  2. Добавьте тимьян и лавровый лист, варите, помешивая, 1 минуту.
  3. Добавьте бульон и курицу.
  4. Накройте крышкой, увеличьте огонь до сильного и доведите до кипения.
  5. Снимите крышку и готовьте куриный бульон. Во время приготовления курицы снимайте пену с поверхности. Переложите курицу на чистую разделочную доску. Когда мясо станет достаточно остывшим, снимите его с костей и нарежьте.
  6. Тем временем добавьте в кастрюлю сельдерей, морковь и горошек, верните на медленный огонь. Готовьте, пока овощи не станут мягкими, от 4 до 10 минут.
  7. Добавьте измельчённую курицу, соль, перец и лапшу, варите ещё около 3 минут. Снимите с огня и добавьте петрушку.
Как сварить быстрый суп из курицы
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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