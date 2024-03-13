Ароматный куриный суп с лапшой и зелёным горошком: полезное блюдо, особенно в сезон простуд

Классический куриный суп с лапшой — полезное блюдо, особенно в сезон простуд.
Фото: eatingwell.com
Чтобы получить вкусный куриный бульон, отварите куриные грудки с костями. Если у вас мало времени, смело используйте предварительно приготовленную курицу.
Ингредиенты
2 столовые ложки оливкового масла
1 чашка нарезанного лука
2 больших зубчика чеснока, измельчённых
1 столовая ложка нарезанного свежего или сушёного тимьяна
1 лавровый лист
8 чашек куриного бульона
1 кг куриных грудок с костями и без кожи
2 чашки нарезанного сельдерея
2 чашки нарезанной моркови
2 чашки замороженного горошка
Полторы чайной ложки соли
1/2 чайной ложки молотого перца
3 чашки варёной цельнозерновой яичной лапши
1/4 стакана нарезанной свежей петрушки
Приготовление
Нагрейте масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте лук и чеснок и готовьте, время от времени помешивая, до размягчения, 2-3 минуты.
Добавьте тимьян и лавровый лист, варите, помешивая, 1 минуту.
Добавьте бульон и курицу.
Накройте крышкой, увеличьте огонь до сильного и доведите до кипения.
Снимите крышку и готовьте куриный бульон. Во время приготовления курицы снимайте пену с поверхности. Переложите курицу на чистую разделочную доску. Когда мясо станет достаточно остывшим, снимите его с костей и нарежьте.
Тем временем добавьте в кастрюлю сельдерей, морковь и горошек, верните на медленный огонь. Готовьте, пока овощи не станут мягкими, от 4 до 10 минут.
Добавьте измельчённую курицу, соль, перец и лапшу, варите ещё около 3 минут. Снимите с огня и добавьте петрушку.
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