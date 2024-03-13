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Лимонно-черничный десерт: готовится без молочных продуктов и сахара. Полезное освежающее лакомство, тающее во рту

Лимонно-черничный крем: вкуснее, чем мороженое

0:59
Еда

Этот крем подойдёт каждому, независимо от диетических ограничений.

Лимонно-черничный крем: вкуснее, чем мороженое
Фото: eatingwell.com by BRIE PASSANO

Для этой версии без молочных продуктов, лактозы и сахара требуется всего пять ингредиентов, включая холодную воду.

Сливочный десерт с черникой и бананами содержит клетчатку — чего ещё можно желать от вкусного замороженного лакомства?

Ингредиенты

  • 3 средних спелых банана, нарезанных и замороженных
  • 1/4 стакана лимонного сока
  • 1/4 чайной ложки ванильного экстракта
  • 1/4 стакана холодной воды по мере необходимости
  • 3/4 стакана замороженной черники

Приготовление

Поместите замороженные ломтики банана, лимонный сок и ваниль в кухонный комбайн. Взбейте до получения однородной массы, при необходимости добавляя холодную воду для разрыхления смеси. Переложите в миску, добавьте замороженную чернику. Подавайте сразу или храните в герметичном контейнере в морозильной камере до 1 месяца.

Сливочно-лимонный десерт за 5 минут!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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