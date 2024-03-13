Лимонно-черничный десерт: готовится без молочных продуктов и сахара. Полезное освежающее лакомство, тающее во рту

Этот крем подойдёт каждому, независимо от диетических ограничений.
Для этой версии без молочных продуктов, лактозы и сахара требуется всего пять ингредиентов, включая холодную воду.
Сливочный десерт с черникой и бананами содержит клетчатку — чего ещё можно желать от вкусного замороженного лакомства?
Поместите замороженные ломтики банана, лимонный сок и ваниль в кухонный комбайн. Взбейте до получения однородной массы, при необходимости добавляя холодную воду для разрыхления смеси. Переложите в миску, добавьте замороженную чернику. Подавайте сразу или храните в герметичном контейнере в морозильной камере до 1 месяца.
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