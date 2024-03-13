Фруктовый салат "Пурпурный" с сочными сливами, виноградом и черникой: весь секрет в йогуртово-лаймовом соусе

Фруктовый салат "Пурпурный" с йогуртовой заправкой: лёгкий и освежающий

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Подавайте этот освежающий фруктовый салат с сочными сливами, виноградом и ягодами отдельно или с другими праздничными блюдами. Весёлый и приятный радужный гарнир.

Фото: eatingwell.com

Ингредиенты

Йогуртовая заправка

Полтора стакана нежирного йогурта без добавок

1 столовая ложка цедры лайма

1 столовая ложка сока лайма

4 чайные ложки сахарного песка

Фруктовый салат

2 чашки разрезанного пополам чёрного винограда без косточек

2 чашки черники или ежевики

2 чашки нарезанных кубиками слив

2 столовые ложки нарезанного фиолетового базилика (по желанию)

1 стакан лаймово-йогуртовой заправки (по желанию)

Приготовление

Чтобы приготовить заправку из лаймового йогурта, смешайте йогурт, цедру лайма, сок лайма и сахар в средней миске. Для приготовления фруктового салата смешайте виноград, чернику (или ежевику), сливы и базилик (если используете) в большой миске. При желании подавайте с йогуртовой заправкой.