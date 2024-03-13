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Фруктовый салат "Пурпурный" с сочными сливами, виноградом и черникой: весь секрет в йогуртово-лаймовом соусе

Фруктовый салат "Пурпурный" с йогуртовой заправкой: лёгкий и освежающий

1:04
Еда

Подавайте этот освежающий фруктовый салат с сочными сливами, виноградом и ягодами отдельно или с другими праздничными блюдами. Весёлый и приятный радужный гарнир.

Фруктовый салат "Пурпурный" с йогуртовой заправкой: лёгкий и освежающий
Фото: eatingwell.com

Ингредиенты

Йогуртовая заправка

  • Полтора стакана нежирного йогурта без добавок
  • 1 столовая ложка цедры лайма
  • 1 столовая ложка сока лайма
  • 4 чайные ложки сахарного песка

Фруктовый салат

  • 2 чашки разрезанного пополам чёрного винограда без косточек
  • 2 чашки черники или ежевики
  • 2 чашки нарезанных кубиками слив
  • 2 столовые ложки нарезанного фиолетового базилика (по желанию)
  • 1 стакан лаймово-йогуртовой заправки (по желанию)

Приготовление

  1. Чтобы приготовить заправку из лаймового йогурта, смешайте йогурт, цедру лайма, сок лайма и сахар в средней миске.
  2. Для приготовления фруктового салата смешайте виноград, чернику (или ежевику), сливы и базилик (если используете) в большой миске. При желании подавайте с йогуртовой заправкой.
Вот секретная заправка для фруктового салата
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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