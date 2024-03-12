Сытный чизбургер-суп: этот томатный суп имеет вкус столь знакомого всем фастфуда

Нарезанные помидоры, лук и/или солёные огурцы с укропом для украшения.
Приготовление
Готовьте говядину в большой кастрюле на средне-сильном огне, пока она не перестанет быть розовой, около 5 минут.
Добавьте сельдерей и лук, готовьте, помешивая, пока овощи не станут мягкими, около 3 минут.
Добавьте бульон, воду и картофель. Довести до кипения. Уменьшите огонь до минимума, накройте крышкой и варите, время от времени помешивая, пока картофель не станет мягким, около 15 минут.
Тем временем растопите сливочное масло в средней кастрюле на среднем огне. Взбейте муку. Медленно добавьте молоко, постоянно помешивая, и варите до загустения, около 2 минут. Взбейте томатную пасту, кетчуп и горчицу. Медленно добавьте молочную смесь в суп и доведите до кипения.
Уменьшите огонь до минимума и добавьте сыр. Готовьте, пока сыр не расплавится. Снимите с огня и добавьте петрушку. Подавайте с помидорами, луком и/или солёными огурцами по желанию.
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