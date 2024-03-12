Сытный чизбургер-суп: этот томатный суп имеет вкус столь знакомого всем фастфуда

Чизбургер-суп: готовится легко из говядины, овощей и сыра

Пикантная говядина и лук, сладкие и острые приправы и, конечно же, чеддер! Этот лёгкий и полезный суп обязательно понравится всем членам вашей семьи.

Фото: eatingwell.com

Ингредиенты

Полкило говяжьего фарша

1 чашка нарезанного сельдерея

1/2 стакана нарезанного кубиками лука

4 чашки говяжьего бульона

1 стакан воды

4 чашки нарезанного кубиками очищенного картофеля

4 столовые ложки несолёного сливочного масла (1/2 пачки)

1/4 стакана муки

Полтора стакана нежирного молока

1 банка томатной пасты

2 столовые ложки кетчупа

2 столовые ложки дижонской горчицы

2 чашки тёртой смеси чеддера и другого сыра

1 столовая ложка нарезанной свежей петрушки

Нарезанные помидоры, лук и/или солёные огурцы с укропом для украшения.

Приготовление

Готовьте говядину в большой кастрюле на средне-сильном огне, пока она не перестанет быть розовой, около 5 минут. Добавьте сельдерей и лук, готовьте, помешивая, пока овощи не станут мягкими, около 3 минут. Добавьте бульон, воду и картофель. Довести до кипения. Уменьшите огонь до минимума, накройте крышкой и варите, время от времени помешивая, пока картофель не станет мягким, около 15 минут. Тем временем растопите сливочное масло в средней кастрюле на среднем огне. Взбейте муку. Медленно добавьте молоко, постоянно помешивая, и варите до загустения, около 2 минут. Взбейте томатную пасту, кетчуп и горчицу. Медленно добавьте молочную смесь в суп и доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимума и добавьте сыр. Готовьте, пока сыр не расплавится. Снимите с огня и добавьте петрушку. Подавайте с помидорами, луком и/или солёными огурцами по желанию.