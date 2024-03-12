Сытный чизбургер-суп: этот томатный суп имеет вкус столь знакомого всем фастфуда

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Чизбургер-суп: готовится легко из говядины, овощей и сыра

Еда

Пикантная говядина и лук, сладкие и острые приправы и, конечно же, чеддер! Этот лёгкий и полезный суп обязательно понравится всем членам вашей семьи.

Чизбургер-суп: готовится легко из говядины, овощей и сыра
Фото: eatingwell.com

Ингредиенты

  • Полкило говяжьего фарша
  • 1 чашка нарезанного сельдерея
  • 1/2 стакана нарезанного кубиками лука
  • 4 чашки говяжьего бульона
  • 1 стакан воды
  • 4 чашки нарезанного кубиками очищенного картофеля
  • 4 столовые ложки несолёного сливочного масла (1/2 пачки)
  • 1/4 стакана муки
  • Полтора стакана нежирного молока
  • 1 банка томатной пасты
  • 2 столовые ложки кетчупа
  • 2 столовые ложки дижонской горчицы
  • 2 чашки тёртой смеси чеддера и другого сыра
  • 1 столовая ложка нарезанной свежей петрушки
  • Нарезанные помидоры, лук и/или солёные огурцы с укропом для украшения.

Приготовление

  1. Готовьте говядину в большой кастрюле на средне-сильном огне, пока она не перестанет быть розовой, около 5 минут.
  2. Добавьте сельдерей и лук, готовьте, помешивая, пока овощи не станут мягкими, около 3 минут.
  3. Добавьте бульон, воду и картофель. Довести до кипения. Уменьшите огонь до минимума, накройте крышкой и варите, время от времени помешивая, пока картофель не станет мягким, около 15 минут.
  4. Тем временем растопите сливочное масло в средней кастрюле на среднем огне. Взбейте муку. Медленно добавьте молоко, постоянно помешивая, и варите до загустения, около 2 минут. Взбейте томатную пасту, кетчуп и горчицу. Медленно добавьте молочную смесь в суп и доведите до кипения.
  5. Уменьшите огонь до минимума и добавьте сыр. Готовьте, пока сыр не расплавится. Снимите с огня и добавьте петрушку. Подавайте с помидорами, луком и/или солёными огурцами по желанию.
Варю вкуснейший чизбургер-суп
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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