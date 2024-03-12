Салат с голубым сыром и брокколи: никогда ещё этот овощ не готовили так вкусно

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Салат с брокколи: сливочная заправка из голубого сыра и кусочки бекона придают блюду пикантности

0:58
Еда

Сливочная заправка из голубого сыра покрывает свежую, хрустящую брокколи в этом лёгком гарнире. Курага добавляет сладости и цвета, а хрустящие кусочки бекона придают блюду пикантности.

Салат с брокколи: сливочная заправка из голубого сыра и кусочки бекона придают блюду пикантности
Фото: eatingwell.com by RACHEL MAREK

Ингредиенты

  • 1/3 стакана майонеза
  • 1/3 стакана обезжиренного простого йогурта
  • 1/3 стакана пахты
  • 2 столовые ложки яблочного уксуса
  • 2 столовые ложки нарезанного свежего чеснока
  • 1/4 чайной ложки молотого перца
  • 1/8 чайной ложки соли
  • 1 чашка раскрошенного голубого сыра
  • 2 большие головки брокколи, мелко нарезанные
  • 1 маленькая красная луковица, мелко нарезанная
  • 1/2 стакана нарезанной кубиками кураги
  • 4 ломтика приготовленного бекона, мелко порезанного

Приготовление

Взбейте в большой миске майонез, йогурт, пахту, уксус, зелёный лук, перец и соль. Добавьте голубой сыр. Добавьте брокколи, лук, абрикосы и бекон.

Салат из брокколи с сыром фета
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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