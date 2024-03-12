Салат с голубым сыром и брокколи: никогда ещё этот овощ не готовили так вкусно

Салат с брокколи: сливочная заправка из голубого сыра и кусочки бекона придают блюду пикантности

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Сливочная заправка из голубого сыра покрывает свежую, хрустящую брокколи в этом лёгком гарнире. Курага добавляет сладости и цвета, а хрустящие кусочки бекона придают блюду пикантности.

Фото: eatingwell.com by RACHEL MAREK

Ингредиенты

1/3 стакана майонеза

1/3 стакана обезжиренного простого йогурта

1/3 стакана пахты

2 столовые ложки яблочного уксуса

2 столовые ложки нарезанного свежего чеснока

1/4 чайной ложки молотого перца

1/8 чайной ложки соли

1 чашка раскрошенного голубого сыра

2 большие головки брокколи, мелко нарезанные

1 маленькая красная луковица, мелко нарезанная

1/2 стакана нарезанной кубиками кураги

4 ломтика приготовленного бекона, мелко порезанного

Приготовление

Взбейте в большой миске майонез, йогурт, пахту, уксус, зелёный лук, перец и соль. Добавьте голубой сыр. Добавьте брокколи, лук, абрикосы и бекон.