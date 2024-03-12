Что сделать из риса со специями: именно так готовят его в ресторанах

Простой гарнир из риса со специями — это по-настоящему ресторанный гарнир, который обладает ярким вкусом и пряным ароматом. Готовить его по рекомендации сайта chefmarket.ru очень просто.
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Вам понадобится:
300 грамм риса,
0,5 чайной ложки паприки,
1 луковица,
веточка базилика,
2-3 зубчика чеснока,
соль (по вкусу),
перец (по вкусу),
масло (подсолнечное или оливковое).
Приготовление
Нарежьте лук мелкими кубиками и обжарьте его на сковороде с подсолнечным маслом до золотистого цвета.
Добавьте к луку нарезанный чеснок и прожарьте минуту.
Затем добавьте промытый рис и продолжайте жарить несколько минут, чтобы зёрна впитали аромат чеснока и масла.
Добавьте воду в пропорции 1 к 2, накройте сковороду полотенцем и плотно закройте крышкой. Дайте рису постоять некоторое время, чтобы он насытился ароматами луку и чеснока.
После этого размешайте рис вилкой, чтобы он стал рассыпчатым, и добавьте измельченный базилик и паприку. Приправьте гарнир солью и перцем по вкусу.
Готовый гарнир из риса со специями отлично сочетается с основным блюдом, будь то сочный стейк, курица, свинина или аппетитные креветки. Подавайте его горячим и наслаждайтесь его уникальным вкусом и ароматом.
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