Что сделать из риса со специями: именно так готовят его в ресторанах

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Как приготовить простой и вкусный гарнир из риса со специями

1:22
Еда

Простой гарнир из риса со специями — это по-настоящему ресторанный гарнир, который обладает ярким вкусом и пряным ароматом. Готовить его по рекомендации сайта chefmarket.ru очень просто.

Как приготовить простой и вкусный гарнир из риса со специями
Фото: commons.wikimedia.org by 円周率３パーセント is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Вам понадобится:

  • 300 грамм риса,
  • 0,5 чайной ложки паприки,
  • 1 луковица,
  • веточка базилика,
  • 2-3 зубчика чеснока,
  • соль (по вкусу),
  • перец (по вкусу),
  • масло (подсолнечное или оливковое).

Приготовление

  1. Нарежьте лук мелкими кубиками и обжарьте его на сковороде с подсолнечным маслом до золотистого цвета.
  2. Добавьте к луку нарезанный чеснок и прожарьте минуту.
  3. Затем добавьте промытый рис и продолжайте жарить несколько минут, чтобы зёрна впитали аромат чеснока и масла.
  4. Добавьте воду в пропорции 1 к 2, накройте сковороду полотенцем и плотно закройте крышкой. Дайте рису постоять некоторое время, чтобы он насытился ароматами луку и чеснока.
  5. После этого размешайте рис вилкой, чтобы он стал рассыпчатым, и добавьте измельченный базилик и паприку. Приправьте гарнир солью и перцем по вкусу.

Готовый гарнир из риса со специями отлично сочетается с основным блюдом, будь то сочный стейк, курица, свинина или аппетитные креветки. Подавайте его горячим и наслаждайтесь его уникальным вкусом и ароматом.

Гарнир из риса | Как приготовить рис с луком
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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