Что сделать из риса со специями: именно так готовят его в ресторанах

Как приготовить простой и вкусный гарнир из риса со специями

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Простой гарнир из риса со специями — это по-настоящему ресторанный гарнир, который обладает ярким вкусом и пряным ароматом. Готовить его по рекомендации сайта chefmarket.ru очень просто.

Фото: commons.wikimedia.org by 円周率３パーセント is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Вам понадобится:

300 грамм риса,

0,5 чайной ложки паприки,

1 луковица,

веточка базилика,

2-3 зубчика чеснока,

соль (по вкусу),

перец (по вкусу),

масло (подсолнечное или оливковое).

Приготовление

Нарежьте лук мелкими кубиками и обжарьте его на сковороде с подсолнечным маслом до золотистого цвета. Добавьте к луку нарезанный чеснок и прожарьте минуту. Затем добавьте промытый рис и продолжайте жарить несколько минут, чтобы зёрна впитали аромат чеснока и масла. Добавьте воду в пропорции 1 к 2, накройте сковороду полотенцем и плотно закройте крышкой. Дайте рису постоять некоторое время, чтобы он насытился ароматами луку и чеснока. После этого размешайте рис вилкой, чтобы он стал рассыпчатым, и добавьте измельченный базилик и паприку. Приправьте гарнир солью и перцем по вкусу.

Готовый гарнир из риса со специями отлично сочетается с основным блюдом, будь то сочный стейк, курица, свинина или аппетитные креветки. Подавайте его горячим и наслаждайтесь его уникальным вкусом и ароматом.