Сытный салат с курицей и овощами: покоряет всех, кто пробовал. Кладезь витамина А

Салат с курицей, овощами и сыром фета обеспечит организм дневной нормой белка

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Наслаждайтесь этим сытным салатом на обед или ужин. Одна порция этого салата даст вам около 14% дневной нормы клетчатки, 23% дневной нормы калия, почти дневную норму белка и обогатит организм витамином А.

Фото: eatingwell.com by JASON DONNELLY

Также в этом рецепте не используются ингредиенты, содержащие глютен.

Ингредиенты

1/4 стакана оливкового масла

3 столовые ложки лимонного сока

1 зубчик чеснока, натёртый

1/2 чайной ложки сушёного орегано

1/2 чайной ложки сахара

1/4 чайной ложки соли

1/4 чайной ложки молотого перца

4 чашки порванных зелёных листьев салата

4 чашки молодого шпината

2 чашки порезанной мелко варёной курицы

1 чашка разрезанных напополам черри

1 чашка нарезанного огурца

1/2 стакана нарезанного красного лука

1/3 чашки нарезанного пепперони

1/3 стакана раскрошенного сыра фета

2 столовые ложки поджаренных несолёных семечек подсолнечника

Приготовление

Взбейте в большой миске масло, лимонный сок, чеснок, орегано, сахар, соль и перец. Добавьте салат, шпинат, курицу, помидоры, огурцы, лук и пепперони. Подавайте, посыпав фетой и семечками подсолнечника.