Энергетические шарики с финиками и начинкой из арахисового масла: не отказывайте себе в полезном удовольствии

Шарики с начинкой из арахисового масла: рецепт для здорового перекуса

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

В этом простом рецепте закуски арахис выполняет двойную функцию: арахисовое масло образует кремовую середину, а нарезанный жареный арахис придаёт приятный хруст внешней поверхности.

Фото: eatingwell.com by MORGAN HUNT GLAZE

Финики придают этой полезной закуске естественную сладость. Блюдо идеально для перекуса в полдник.

Ингредиенты

10 фиников меджул без косточек

1/3 стакана солёного жареного арахиса плюс 1 столовая ложка мелко нарезанного

1/4 стакана натурального арахисового масла плюс 3 чайные ложки

1 столовая ложка какао-порошка

2 столовые ложки какао-бобов

Приготовление

Положите финики в небольшую миску. Залейте горячей водой, замачивайте до размягчения, от 5 до 10 минут. Измельчите 1/3 стакана арахиса в кухонном комбайне. Добавьте высушенные финики, 1/4 стакана арахисового масла, какао и воду. Готовое тесто переложите в небольшую миску. Вмешайте какао-бобы. Накройте крышкой и поставьте в холодильник на 15 минут. Выложите 1 небольшую столовую ложку финиковой смеси на чистую рабочую поверхность. Аккуратно сформируйте в центре углубление, выложите 1/4 чайной ложки арахисового масла в центр. Осторожно зажмите финиковую смесь вокруг арахисового масла, чтобы запечатать, скатайте между ладонями, чтобы сформировать гладкий шарик. Выложите на сервировочную тарелку. Повторите процесс с оставшейся смесью фиников и арахисовым маслом. Посыпьте шарики оставшейся 1 столовой ложкой мелко нарезанного арахиса. Накройте крышкой и поставьте в холодильник до затвердевания, минимум на 1 час.