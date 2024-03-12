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Энергетические шарики с финиками и начинкой из арахисового масла: не отказывайте себе в полезном удовольствии

Шарики с начинкой из арахисового масла: рецепт для здорового перекуса

1:45
Еда

В этом простом рецепте закуски арахис выполняет двойную функцию: арахисовое масло образует кремовую середину, а нарезанный жареный арахис придаёт приятный хруст внешней поверхности.

Шарики с начинкой из арахисового масла: рецепт для здорового перекуса
Фото: eatingwell.com by MORGAN HUNT GLAZE

Финики придают этой полезной закуске естественную сладость. Блюдо идеально для перекуса в полдник.

Ингредиенты

  • 10 фиников меджул без косточек
  • 1/3 стакана солёного жареного арахиса плюс 1 столовая ложка мелко нарезанного
  • 1/4 стакана натурального арахисового масла плюс 3 чайные ложки
  • 1 столовая ложка какао-порошка
  • 2 столовые ложки какао-бобов

Приготовление

  1. Положите финики в небольшую миску. Залейте горячей водой, замачивайте до размягчения, от 5 до 10 минут.
  2. Измельчите 1/3 стакана арахиса в кухонном комбайне. Добавьте высушенные финики, 1/4 стакана арахисового масла, какао и воду. Готовое тесто переложите в небольшую миску. Вмешайте какао-бобы. Накройте крышкой и поставьте в холодильник на 15 минут.
  3. Выложите 1 небольшую столовую ложку финиковой смеси на чистую рабочую поверхность. Аккуратно сформируйте в центре углубление, выложите 1/4 чайной ложки арахисового масла в центр. Осторожно зажмите финиковую смесь вокруг арахисового масла, чтобы запечатать, скатайте между ладонями, чтобы сформировать гладкий шарик. Выложите на сервировочную тарелку.
  4. Повторите процесс с оставшейся смесью фиников и арахисовым маслом. Посыпьте шарики оставшейся 1 столовой ложкой мелко нарезанного арахиса.
  5. Накройте крышкой и поставьте в холодильник до затвердевания, минимум на 1 час. 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ШАРИКИ | полезный перекус
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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