Диетолог ВСК назвала самые полезные и вредные блины на Масленицу

Страховой Дом ВСК составил рейтинг полезных блинов на Масленицу

Есть блины на Масленицу важно с учетом потребностей своего организма, особенно людям с хроническими заболеваниями, предупредила диетолог, врач-терапевт цифровой клиники Страхового дома ВСК Алина Красикова.

Фото: freepik.com by timolina is licensed under public domain

Из-за обилия муки в составе чрезмерное поедание блинов может вызвать проблемы с ЖКТ у людей с непереносимостью глютена или чувствительностью к нему, сказала эксперт.

Красикова подчеркнула, что важно контролировать размер порции и количество углеводов. Кроме того, избыток жира при жарке блинов может увеличить нагрузку на поджелудочную железу и вызвать панкреатит, добавила она. По мнению диетолога, за один раз лучше съедать не более двух блинов среднего размера.

Врач отметила, что польза или вред блинов также зависит от начинки. Самыми полезными она назвала блины с икрой, лососем — омега-3 в их составе благотворны для сердечно-сосудистой системы и всего организма. Также к полезным относятся блины с фруктами, ягодами и овощами, так как в них много витаминов, клетчатки и антиоксидантов. Творог и зелень насыщают организм белком, кальцием, витаминами и минералами. Мед содержит полезные ферменты и антиоксиданты, но им лучше не увлекаться из-за обилия сахара.

Питательные, но не самые полезные начинки к блинам — мясо и сыр, так как они высококалорийные и содержат насыщенные жиры, отметила эксперт. Самыми вредными Красикова назвала блины с шоколадом, сиропом и другими сладкими начинками. В них много сахара, но низкая питательная ценность. Чтобы сделать блюдо более полезным, эксперт рекомендовала использовать натуральные подсластители, например, стевию или мед.

"Важно помнить, что каждый человек уникален, и то, что полезно для одного, может быть вредно для другого. Если переедания избежать не удалось, облегчить состояние поможет обычная вода — она избавит от чувства тяжести и ускорит процесс пищеварения. После обильной трапезы с блинами рекомендуется употреблять легкую, нежирную пищу, такую как овощи, фрукты или бульоны", — сказала врач-диетолог.

По словам эксперта, людям, склонным к пищеварительным проблемам, стоит принимать ферментные добавки перед употреблением блинов. Если возникли проблемы с пищеварением, необходимо проконсультироваться с врачом, резюмировала Красикова.