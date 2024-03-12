Смузи с арахисовым маслом, клубникой и шпинатом: зарядит энергией и бодростью на весь день

Смузи с арахисовым маслом и шпинатом: белковый коктейль для завтрака

0:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Насладитесь вкусом этого полезного напитка! Греческий йогурт, арахисовое масло, шпинат и клубника — такой богатый белком смузи будет идеален для завтрака, он зарядит энергией и бодростью на весь день.

Фото: gruenesmoothies.de by Simon Bodzioch is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ингредиенты

1/2 стакана нежирного молока

1/3 чашки обезжиренного греческого йогурта

1 чашка молодого шпината

1 чашка замороженных ломтиков банана (примерно 1 средний банан)

1/2 стакана замороженной клубники

1 столовая ложка натурального арахисового масла

1-2 чайные ложки кленового сиропа или мёда (по желанию)

Приготовление

Добавьте в блендер молоко и йогурт, затем добавьте шпинат, банан, клубнику, арахисовое масло и подсластитель (если используете), взбейте до однородной массы.