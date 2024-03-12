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Смузи с арахисовым маслом, клубникой и шпинатом: зарядит энергией и бодростью на весь день

Смузи с арахисовым маслом и шпинатом: белковый коктейль для завтрака

0:50
Еда

Насладитесь вкусом этого полезного напитка! Греческий йогурт, арахисовое масло, шпинат и клубника — такой богатый белком смузи будет идеален для завтрака, он зарядит энергией и бодростью на весь день.

Смузи с арахисовым маслом и шпинатом: белковый коктейль для завтрака
Фото: gruenesmoothies.de by Simon Bodzioch is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ингредиенты

  • 1/2 стакана нежирного молока
  • 1/3 чашки обезжиренного греческого йогурта
  • 1 чашка молодого шпината
  • 1 чашка замороженных ломтиков банана (примерно 1 средний банан)
  • 1/2 стакана замороженной клубники
  • 1 столовая ложка натурального арахисового масла
  • 1-2 чайные ложки кленового сиропа или мёда (по желанию)

Приготовление

Добавьте в блендер молоко и йогурт, затем добавьте шпинат, банан, клубнику, арахисовое масло и подсластитель (если используете), взбейте до однородной массы.

Зеленые смузи! 7 офигенных рецептов
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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